Король Свазиленда переименовал свою страну
Король Свазиленда Мсвати III объявил о переименовании страны в эСватини (eSwatini), что переводится как «земля Свази». Именно так страна называется на официальном языке Свазиленда, а ее имя, принятое на международном уровне, местному населению не нравилось, поскольку являлось смесью английского и родного языков.
Вопрос о возвращении к корням обсуждался с 2015 года, но король, не дожидаясь решения законодателей, уже давно использовал историческое название. Имя «эСватини» звучало не только на заседаниях местного парламента, но и во время выступлений короля на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году, во время саммита Африканского союза и на других международных конференциях.
Об официальной смене имени стало известно 19 апреля — в 50-й день рождения Мсвати III. На церемонии в честь 50-летия независимости Свазиленда от Британии он сказал: «С сегодняшнего дня наша страна станет известной как Королевство эСватини. Многие африканские земли после обретения независимости вернулись к своим древним, родным именам».
Британскому протекторату автономия была предоставлена 25 апреля 1967 года, а полную независимость Свазиленд получило 6 сентября 1968 года. Помимо верности традициям, смена имени обусловлена еще одним фактором. Король поясняет, что в мире при упоминании Свазиленда часто происходит путаница: «Swaziland» слишком похоже на «Switzerland» (Швейцария).
Решение потребует серьезной работы и финансирования. В частности, придется вносить правки во множество документов (только в конституции страны «Свазиленд» упоминается более 200 раз). Национальная авиакомпания называется Swaziland Airlink, на денежных купюрах написано «Центробанк Свазиленда», и так далее. Новое имя также должно быть официально зарегистрировано в ООН и других международных организациях. Пожалуй, единственная сфера, которая не потребует незамедлительных изменений — это паспорта граждан, где историческое имя страны уже напечатано, хоть и более мелким шрифтом.
Узнайте, как переименовывают горы в Америке.