Сдай мусор — получи подарки: акция 22−29 апреля в ТЦ «Авиапарк»
В международный день Земли, 22 апреля, в московском торговом центре «Авиапарк» пройдет экологическая акция. Сдав вторсырье, участники получат подарки. Все собранные вещи будут отправлены на переработку.
Как добраться?
Метро ЦСКА
Выход из метро в 1 минуте от ТЦ «Авиапарк»
Метро Полежаевская
До торгового центра ходят бесплатные автобусы с интервалом в 7 минут.
График работы:
Городскими маршрутными такси — 318
Что сдавать?
Одежда
Каждый год на свалке оказываются тонны ненужной одежды и текстиля, но более 95% из них может быть использовано повторно или переработано.
Приносите ненужную вам одежду и текстиль любых брендов и в любом состоянии в магазин H&M — они будут направлены на повторное использование или переработку.
За каждый пакет с ненужной одеждой вы получите купон на скидку 15% (на одну вещь в чеке на ваш выбор). Пакеты с ненужными вам вещами можно сдать на женской и детской кассах магазина.
Батарейки
Зачастую батарейки выкидывают вместе с другими отходами — и они вывозятся на свалки, где при разложении выделяют тяжелые металлы — от свинца до ртути, которые отравляют почву и грунтовые воды. Ущерба можно избежать, если грамотно подойти к утилизации.
Посетители «Авиапарка» смогут сдать использованные батарейки в специальные двухметровые контейнеры, установленные на 1 этаже, в зоне центрального атриума ТЦ (возле аквариума и на стойке информации «Авиапарка»). Заметить такой контейнер несложно — он будет выполнен в форме двухметровой батарейки с информацией об условиях и партнерах акции.
Покрышки
Помимо батареек будет осуществляться прием автомобильных покрышек. Сегодня из общего числа всех покрышек в мире перерабатывается лишь около 20%.
Пункт приема использованных покрышек расположится в зоне картинга на первом парковочном уровне торгового центра (зеленая зона). Сдав покрышки, все участники смогут получить спецпредложение от партнера акции — Forza Karting, который предоставит скидку 30% на заезды. За один раз можно сдать до 4 покрышек.
Мелкая бытовая техника и электроника
В период проведения акции можно утилизировать технику без ущерба для экологии. Пункт приема расположится на 3 этаже, в зоне магазина Media Markt. Здесь на утилизацию принимают старые ПК и ноутбуки, мобильные телефоны, микроволновые печи, электрические чайники и другие малогабаритные бытовые электроприборы. Просьба учесть: техника, превышающая габариты 30х30 см приниматься не будет.
Полиэтиленовые пакеты
Каждый год в мире потребляется 500 миллиардов пакетов. Сбор полиэтиленовых пакетов для последующей переработки будет осуществляться в гипермаркете «Ашан», расположенном на 1 этаже «Авиапарка». Ориентир — большой контейнер, установленный на входной зоне гипермаркета.
Кофе-капсулы
Сдайте использованные капсулы: использованные алюминиевые капсулы кофе можно отдать на переработку на 1 этаже ТЦ. Здесь, рядом с аквариумом, работает бутик Nespresso. Собирая и перерабатывая использованные капсулы, мы уменьшаем негативное воздействие на окружающую среду и даём им вторую жизнь. Переработанный алюминий используется для создания новых алюминиевых изделий или капсул Nespresso. Узнайте больше о переработке Nespresso на сайте https://www.nespresso.com/ru/ru/services?ref=nav-menu-ru#!/recycling
Пластиковые крышечки
Детский центр «Камамама» предлагает посетителям сдать на переработку пластиковые крышки от бутылок. В ходе проекта центр помогает подопечным проекта «Близкие люди» — детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Партия крышек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».