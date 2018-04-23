Жизнь планеты

Сдай мусор — получи подарки: акция 22−29 апреля в ТЦ «Авиапарк»

С 22 по 29 апреля в торговом центре «Авиапарк» будут принимать на переработку батарейки, шины, полиэтиленовые пакеты, капсулы от кофемашин, одежду и бытовую технику.
Партнерский материал
23 апреля 2018 в 12:01
  • Сдай мусор — получи подарки: акция 22−29 апреля в ТЦ «Авиапарк»

В международный день Земли, 22 апреля, в московском торговом центре «Авиапарк» пройдет экологическая акция. Сдав вторсырье, участники получат подарки. Все собранные вещи будут отправлены на переработку.

Как добраться?

Метро ЦСКА

Выход из метро в 1 минуте от ТЦ «Авиапарк»

Метро Полежаевская

До торгового центра ходят бесплатные автобусы с интервалом в 7 минут.

График работы: 10:00—22:00

Городскими маршрутными такси — 318

Что сдавать?

Одежда

Каждый год на свалке оказываются тонны ненужной одежды и текстиля, но более 95% из них может быть использовано повторно или переработано.

Приносите ненужную вам одежду и текстиль любых брендов и в любом состоянии в магазин H&M — они будут направлены на повторное использование или переработку.

За каждый пакет с ненужной одеждой вы получите купон на скидку 15% (на одну вещь в чеке на ваш выбор). Пакеты с ненужными вам вещами можно сдать на женской и детской кассах магазина.

Батарейки

Зачастую батарейки выкидывают вместе с другими отходами — и они вывозятся на свалки, где при разложении выделяют тяжелые металлы — от свинца до ртути, которые отравляют почву и грунтовые воды. Ущерба можно избежать, если грамотно подойти к утилизации.

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