В Москве снова выпадет снег
Вторник 10 апреля был самым теплым днем в столичном регионе с начала года: воздух прогрелся почти до +21 °C, но затем под влиянием активного циклона с северо-запада погода снова изменилась.
18 и 19 апреля во многих областях прошли сильные дожди (в Московской области выпало до 32 мм осадков, в Вологодской, Ярославской и других — до 31 мм), а 21 апреля циклонический вихрь, двигающийся со стороны Норвежского моря, принесет в Европейскую часть России мокрый снег. Порывистый ветер будет достигать 17−22 м/с.
Воскресенье в Московском регионе будет дождливым и ветреным, ночью температура воздуха будет на уровне +3…+5 °C, а днем — около +6…+10 °C. Циклон к этому времени повернет на восток, но прохладная погода сохранится. Ожидаются порывы северо-западного ветра до 17−22 м/с, пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег; минимальная температура составит −3…−5 °C в Москве и 0…+5 °C по области.
По прогнозу Гидрометцентра, 23 и 24 апреля термометры покажут около −4…+1 °C ночью, а днем воздух может прогреваться до +7…+14 °C. В целом из-за скандинавского циклона температура в центральных областях России — на 4−5 °C ниже климатической нормы.
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