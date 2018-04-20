Самая высокая смотровая площадка Европы откроется в Москве 21 апреля
Смотровая площадка Panorama360 расположилась на 89-м этаже башни «Федерация-Восток» в деловом районе Москва-Сити. 19 апреля состоялось премьерное открытие для прессы, а с субботы, 21 апреля, площадка станет доступна для всех посетителей. Время работы — с 10:00 до 0:00.
Размещение площадки было предусмотрено еще при проектировании небоскреба, поэтому она соответствует высочайшим стандартам качества, комфорта и безопасности. Сверхпрочные бронированные панорамные окна выдерживают колоссальные нагрузки. Здание небоскреба сконструировано так, что выдержит столкновение с самолетом, при этом не разрушится и не упадет. Площадка доступна для посещения лицами с ограниченными возможностями.
Изюминкой Panorama360 является находящаяся на ее территории самая высокая в мире фабрика мороженого «Чистая Линия». Гости увидят полностью рабочую производственную линию, изготовленную специально для Panorama360 в Италии. После демонстрации всех этапов производства каждый посетитель получит мороженое в подарок. А для самых маленьких гостей будут проводится регулярные мастер-классы! Кстати, дети до 5 лет смогут попасть на смотровую площадку совершенно бесплатно.
Помимо фабрики мороженого, на площадке будут представлены несколько современных развлекательных зон. Среди них — проекционное шоу об истории Москвы, интерактивный гид в формате дополненной реальности на разных языках, выставка виртуальных 3D-моделей башен Москва-Сити, вырастающих из ниоткуда на глазах посетителей, фотостудия, где каждому гостю будет сделан и распечатан снимок в ярких городских видах. Каждый посетитель получит в подарок фотографию высокого качества.
На территории смотровой площадки будут работать эко-ресторан с блюдами из натуральных свежих продуктов с собственной фермы, кафе и сувенирный магазин.
Также на Panorama360 будут регулярно проходить выставки, концерты, мастер-классы и бесплатные уроки москвоведения для школьников города.
Башня «Федерация» находится в шаговой доступности от трех станций метро и от МЦК. Рядом есть автобусная остановка и причал. Для автомобилистов предусмотрена большая подземная парковка в торговом центре «Афимолл-Сити».