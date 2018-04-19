Сбор валежника официально разрешен
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ о внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса РФ. Поправки приравнивают валежник к недревесным лесным ресурсам — таким как мох, кора, лапы елей или тростник (полный перечень — в статье 32 п.2). Это означает, что теперь его можно собирать совершенно легально.
Валежником считаются упавшие деревья или их части, поврежденные из-за непогоды или по иным естественным причинам.
В 2016 году Рослесхоз предлагал: «сбор находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных, буреломных деревьев без осуществления рубки указанных деревьев следует рассматривать как хищение».
Официального запрета на сбор валежника не было, однако долгое время рядовым гражданам было невдомек, приравнивать ли рубку к сбору валежника, несмотря на то, что эти деревья уже мертвы, и лесному массиву урона не наносится.
Новый закон устраняет недоразумение, добавляя к «недревесным лесным ресурсам» упавшие на землю части деревьев. Нововведение крайне важно для жителей сельской местности, где валежник может использоваться для отопления жилища. Однако заготавливать и собирать валежник граждане смогут лишь в следующем году: закон вступает в силу 1 января 2019 года. Таким образом, заготовки к началу отопительного сезона в сельской местности необходимо вести по старым правилам.
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