В Австралии разгорается эпидемия язвы Бурули
Наибольшее число заболевших проживает в штате Виктория, сообщает BBC. За последние четыре года количество зарегистрированных случаев выросло на 400%. В частности, в 2017 году их оказалось 275, что на 51% больше по сравнению с 2016 годом.
Что такое язва Бурули: справка ВОЗ
• Язва Бурули, вызываемая бактерией Mycobacterium ulcerans, является хронической инвалидизирующей болезнью.
• M.ulcerans производит миколактон — токсин, который вызывает поражение тканей и подавляет иммунную систему.
• Язва Бурули зарегистрирована, по меньшей мере, в 33 странах с тропическим, субтропическим и умеренным климатом в Африке, Южной Америке и Западной части Тихого океана.
• Большинство случаев заболевания происходит среди детей в возрасте до 15 лет.
• Профилактических средств от этой болезни нет.
• Каким образом заболевание передается человеку — неизвестно.
Обычно язвы возникают на руках и/или ногах, но также могут появиться на лице и/или на корпусе. Врачи не знают, каким образом заболевание передается людям. По одной из версий, переносчиками могут быть комары.
Лечение состоит из сочетания антибиотиков и комплементарной терапии (ведение пациентов и предотвращение инвалидности). У многих пациентов восстановительный период занимает от 6 до 12 месяцев, им необходимо проходить курс реконструктивно-пластической хирургии.
Австралийские врачи обратились за помощью к властям страны. «Мы столкнулись с эпидемией серьезного заболевания, и ситуация быстро ухудшается. Необходима оперативная реакция, основанная на научном знании. Нам нужно тщательно изучить окружающую среду, местную фауну, человеческое поведение — и то, как эти факторы взаимодействуют друг с другом… … Действовать необходимо прямо сейчас, и мы призываем власти на всех уровнях обеспечить финансирования исследований, направленных на борьбу с язвой Бурули», — говорится в обращении на сайте The Medical Journal Of Australia.