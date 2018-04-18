  • Пластика тела против пластика: в Санкт-Петербурге откроется эковыставка
    Фото: Григорий Шелухин/Greenpeace
  • Пластика тела против пластика: в Санкт-Петербурге откроется эковыставка
    Фото: Григорий Шелухин/Greenpeace
  • Пластика тела против пластика: в Санкт-Петербурге откроется эковыставка
    Фото: Григорий Шелухин/Greenpeace
Жизнь планеты

Пластика тела против пластика: в Санкт-Петербурге откроется эковыставка

Гринпис России привезёт в Санкт-Петербург фотопроект Григория Шелухина «Крохотная смерть», посвящённый проблеме пластиковых пакетов. На фотографиях артисты Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко танцуют в окружении пластиковых пакетов.
Гринпис России
18 апреля 2018 в 13:13

«Мне хотелось поговорить с миром о проблеме одноразовых пластиковых пакетов, и я выбрал для этого разговора наиболее близкий мне язык — пластику тела. Важно было передать зрителю ощущение, что мы утопаем в пластике, ощущение тяжести, переживания, боли, страдания за планету, которая погибает от мусора. Мне показалось, что артисты балета справятся с задачей лучше всех», — объясняет Григорий Шелухин, автор фотопроекта.

Во время съемки использовались бывшие в употреблении пакеты, которые специально собрали сторонники и волонтёры Гринпис России. После все пакеты отправили на переработку.

Выставка откроется в «Бертгольд центре» 22 апреля, в День Земли, который посвящён в этом году проблеме пластикового загрязнения.

4225.jpg Григорий Шелухин/Greenpeace

В рамках фотовыставки пройдут тематические лекции и мастер-класс по балету для начинающих:

22 апреля, 16:00: Лекция медиакоординатора Гринпис России Ирины Власовой «Порви с пакетом! » о проблеме пластикового загрязнения, символом которого является одноразовый пакет. Ирина расскажет о кампании «Пакет? — Спасибо, нет! », о проблеме пакетов в России, о том, какие существуют многоразовые альтернативы и почему важно ими пользоваться.

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