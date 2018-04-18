Пластика тела против пластика: в Санкт-Петербурге откроется эковыставка
«Мне хотелось поговорить с миром о проблеме одноразовых пластиковых пакетов, и я выбрал для этого разговора наиболее близкий мне язык — пластику тела. Важно было передать зрителю ощущение, что мы утопаем в пластике, ощущение тяжести, переживания, боли, страдания за планету, которая погибает от мусора. Мне показалось, что артисты балета справятся с задачей лучше всех», — объясняет Григорий Шелухин, автор фотопроекта.
Во время съемки использовались бывшие в употреблении пакеты, которые специально собрали сторонники и волонтёры Гринпис России. После все пакеты отправили на переработку.
Выставка откроется в «Бертгольд центре» 22 апреля, в День Земли, который посвящён в этом году проблеме пластикового загрязнения.
Григорий Шелухин/Greenpeace
В рамках фотовыставки пройдут тематические лекции и мастер-класс по балету для начинающих:
22 апреля, 16:00: Лекция медиакоординатора Гринпис России Ирины Власовой «Порви с пакетом! » о проблеме пластикового загрязнения, символом которого является одноразовый пакет. Ирина расскажет о кампании «Пакет? — Спасибо, нет! », о проблеме пакетов в России, о том, какие существуют многоразовые альтернативы и почему важно ими пользоваться.
23 апреля, 19:00: Экоблогер и профессиональный журналист Анастасия Приказчикова расскажет о том, как наши покупки влияют на здоровье и окружающую среду, какие есть преимущества философии zero waste и экономики совместного потребления. Вы узнаете, как экологично избавиться от лишнего и перестать покупать мусор.
25 апреля, 19:00: Мастер-класс по современному балету для новичков от танцовщицы, хореографа и педагога, выпускницы Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, создательницы студии легкого балета Lets ballet! Алины Зверевой. Покажем, что лучше заниматься пластикой тела, чем потреблением пластика.
Режим работы выставки: 22−28 апреля с 12:00 до 20:00.
Адрес: «Бертгольд центр», ул. Гражданская 13−15, жёлтая лестница, 2 этаж.
Вход на выставку свободный. Для посещения лекций и мастер-класса необходима предварительная регистрация.