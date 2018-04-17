  • Как выглядели знаменитые памятники архитектуры: реконструкция
    Парфенон, Афины Фото: Neomam.com
  • Как выглядели знаменитые памятники архитектуры: реконструкция
    Храм Юпитера в Помпеях Фото: Neomam.com
  • Как выглядели знаменитые памятники архитектуры: реконструкция
    Пирамида Нохоч-Мул в Мексике Фото: Neomam.com
Жизнь планеты

Как выглядели знаменитые памятники архитектуры: реконструкция

Множество самых знаменитых памятников архитектуры дошли до наших дней в полуразрушенном состоянии. Компьютерные технологии позволяют узнать, как архитектурные шедевры выглядели на самом деле.
Анастасия Баринова
17 апреля 2018 в 20:05

Дизайнеры из Польши создали проект This Is Render: при помощи компьютерной отрисовки (англ. rendering — «визуализация») они предлагают различные дизайнерские и архитектурные решения. По заказу крупнейшего туристического сайта Expedia специалисты воссоздали облик нескольких мировых достопримечательностей.

Среди них — самое известное здание Древней Греции, Парфенон. Построенный на вершине Акрополя в 447 г. до н.э., он особенно сильно пострадал в 1687 году. Во время турецко-венецианской войны в его стенах хранились боеприпасы, и мощный взрыв разрушил значительную часть храма.

152398013836613701-4.gif

В 40 км северо-западнее мексиканского Тулума лежат руины города Коба, процветавшего во время классического периода развития майя (около 250—900 годов н. э.). Предположительно, майя покинули эти места около 1550 года. Когда в начале XIX века постройки нашли европейцы, время и погода уже сделали свое дело. Компьютерная визуализация показывает пирамиду из группы Нохоч-Мул (Nohoch Mul) — вторую по величине из известных пирамид майя.

152398013836613701-5.gif

Храм Юпитера — главный храм Помпей — был построен в 150 году до н. э. Он сильно пострадал во время землетрясения 62 года, и в наши дни можно видеть только несколько колонн, оставшихся от величественного в прошлом сооружения.

152398013836613701-6.gif

Развалины центрального храма Амона-Ра на правом берегу Нила, в пределах современного города Луксор, входят в число самых значимых памятников Древнего Египта. Луксорский храм был возведен по заказу Аменхотепа III в 1380 году до н.э., но теперь от него остались только полуразрушенные стены.

152398013836613701-3.gif

Среди других архитектурно-исторических шедевров, воссозданных в рамках проекта This Is Render — пирамида Солнца в Теотиуакане, римская площадь Торре-Арджентина и форт Milecastle 39 в Англии.

Тоже интересно

5 самых высоких статуй в мире

Обсудить
СМИ2
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Тоже интересно
В Исландии появился памятник, следующий за полярным кругом
В Исландии появился памятник, следующий за полярным кругом
Спецпроект
Расскажи свою историю
Расскажи свою историю