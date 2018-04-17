Как выглядели знаменитые памятники архитектуры: реконструкция
Дизайнеры из Польши создали проект This Is Render: при помощи компьютерной отрисовки (англ. rendering — «визуализация») они предлагают различные дизайнерские и архитектурные решения. По заказу крупнейшего туристического сайта Expedia специалисты воссоздали облик нескольких мировых достопримечательностей.
Среди них — самое известное здание Древней Греции, Парфенон. Построенный на вершине Акрополя в 447 г. до н.э., он особенно сильно пострадал в 1687 году. Во время турецко-венецианской войны в его стенах хранились боеприпасы, и мощный взрыв разрушил значительную часть храма.
В 40 км северо-западнее мексиканского Тулума лежат руины города Коба, процветавшего во время классического периода развития майя (около 250—900 годов н. э.). Предположительно, майя покинули эти места около 1550 года. Когда в начале XIX века постройки нашли европейцы, время и погода уже сделали свое дело. Компьютерная визуализация показывает пирамиду из группы Нохоч-Мул (Nohoch Mul) — вторую по величине из известных пирамид майя.
Храм Юпитера — главный храм Помпей — был построен в 150 году до н. э. Он сильно пострадал во время землетрясения 62 года, и в наши дни можно видеть только несколько колонн, оставшихся от величественного в прошлом сооружения.
Развалины центрального храма Амона-Ра на правом берегу Нила, в пределах современного города Луксор, входят в число самых значимых памятников Древнего Египта. Луксорский храм был возведен по заказу Аменхотепа III в 1380 году до н.э., но теперь от него остались только полуразрушенные стены.
Среди других архитектурно-исторических шедевров, воссозданных в рамках проекта This Is Render — пирамида Солнца в Теотиуакане, римская площадь Торре-Арджентина и форт Milecastle 39 в Англии.