Жизнь планеты

Международный форум SkyService 2018 пройдет в Москве 15−16 мая

Главное мероприятие года для компаний гражданской авиации.
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18 апреля 2018 в 16:58
  • Международный форум SkyService 2018 пройдет в Москве 15−16 мая

В этом году концептуально меняется программа мероприятия. Основной темой для обсуждения станет «Трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики». Организатором Форума выступает компания «Аэромар» — крупнейшая в России компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказания им всего комплекса сервисных услуг.

Цель SkyService 2018 — предоставить компаниям гражданской авиации площадку для обсуждения тенденций развития сервиса и услуг на бортах воздушных судов, а также обменяться идеями и навыками в сфере авиационного кейтеринга, наметить пути дальнейшего развития отрасли и выявить потенциальные возможности для совершенно новых коллабораций.

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Форум SkyService 2018 станет площадкой для решения целого ряда задач: обсуждение возможностей сотрудничества и продвижения бизнеса, совершенствования уровня сервиса и продаж на бортах воздушных судов, интеграции аудио-, видео- и иного виртуального контента в сервисные услуги, поиск и установление новых контактов, подписание соглашений, а также повышение внимания со стороны целевой аудитории к качеству питания и обслуживания.

В преддверии Форума стартовал спецпроект SkyTravel Awards — премия, в рамках которой эксперты будут оценивать аэропорты, бизнес-залы и гостиницы. В проекте примут участие три блогера-эксперта, каждый из которых в течение месяца посетит порядка 10 городов и оценит три категории объектов, представленные в премии. Результатом каждой поездки станет короткий видеоролик с впечатлениями и рассказом об особенностях каждого объекта. Кульминацией всех поездок станет церемония вручения наград на премии SkyTravel Awards в рамках Международного форума SkyService 2018.

  • Международный форум SkyService 2018 пройдет в Москве 15−16 мая

Также в дни Форума будет проведена премия SkyDelight Awards 2018. Шеф-повара ведущих мировых кейтерингов будут бороться за звание лучшего.

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