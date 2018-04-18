Международный форум SkyService 2018 пройдет в Москве 15−16 мая
В этом году концептуально меняется программа мероприятия. Основной темой для обсуждения станет «Трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики». Организатором Форума выступает компания «Аэромар» — крупнейшая в России компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказания им всего комплекса сервисных услуг.
Цель SkyService 2018 — предоставить компаниям гражданской авиации площадку для обсуждения тенденций развития сервиса и услуг на бортах воздушных судов, а также обменяться идеями и навыками в сфере авиационного кейтеринга, наметить пути дальнейшего развития отрасли и выявить потенциальные возможности для совершенно новых коллабораций.
В преддверии Форума стартовал спецпроект SkyTravel Awards — премия, в рамках которой эксперты будут оценивать аэропорты, бизнес-залы и гостиницы. В проекте примут участие три блогера-эксперта, каждый из которых в течение месяца посетит порядка 10 городов и оценит три категории объектов, представленные в премии. Результатом каждой поездки станет короткий видеоролик с впечатлениями и рассказом об особенностях каждого объекта. Кульминацией всех поездок станет церемония вручения наград на премии SkyTravel Awards в рамках Международного форума SkyService 2018.
Также в дни Форума будет проведена премия SkyDelight Awards 2018. Шеф-повара ведущих мировых кейтерингов будут бороться за звание лучшего.
На SkyService 2018 состоится сертифицированное обучение бортпроводников по программе ISPY. В программе мероприятия запланировано в частности проведение мастер-классов для бортпроводников от брендов, представленных в каталоге SKY SHOP.
В этом году пространство Форума будет поделено на тематические зоны: выставка, деловой блок и специальные мероприятия, посвященные питанию, видео-, аудио- и интерактивному контенту на бортах воздушных судов.
В работе SkyService 2018 примут участие ведущие маркетологи российских компаний, рестораторы, спортсмены, блогеры, представители киноиндустрии и музыкальной сферы, медийные лица и многие другие. В числе почетных гостей Форума — генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев и генеральный директор ЗАО «Аэромар» Владимир Джао.
Где: Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, 4
Когда: 15−16 мая 2018 года
Аккредитация: https://reg.sky-service.com/register/
Пресс-служба: press@sky-service.com, тел.: