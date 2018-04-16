  • Первый в мире музей таксы открылся в Баварии
    Фото: Pixabay
  • Первый в мире музей таксы открылся в Баварии
    Фото: Ксения Чемакина
Жизнь планеты

Первый в мире музей таксы открылся в Баварии

Посетителей ждут 4500 экспонатов, посвященных главному символу крупнейшей земли Германии.
National Geographic Россия
16 апреля 2018 в 16:15

Музей открылся в понедельник, 16 апреля, в городе Пассау в Нижней Баварии, сообщает BBC. Музей создан двумя бывшими флористами, собиравшими свою коллекцию более 25 лет. Среди экспонатов — марки с изображением такс, рисунки, фарфоровые статуэтки, фотографии, выпечка в форме таксы и многое другое.

Таксы известны человечеству еще со времен Древнего Египта. Формирование современной породы началось в XVI веке в Германии. Сегодня таксы зачастую выступают в качестве домашних животных, однако изначально их задача заключалась в охоте на лис, барсуков, енотовидных собак и других животных, живущих в норах.

В Германии таксу называют «собакой-сосиской». Представитель этой породы был маскотом Олимпиады-1972, проходившей в Мюнхене. Большими поклонниками такс были Пабло Пикассо и Альберт Эйнштейн.

Официальный сайт музея пока не работает, но в скором времени будет доступен по адресу www.dacklmuseum.de.

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