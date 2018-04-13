«Круглосуточная какофония»: музыкальная дорога свела с ума жителей голландской провинции
Первая музыкальная дорога, Асфальтофон (Asphaltophone), появилась в качестве арт-объекта: два датских художника в 1995 году оборудовали участок одного из местных шоссе таким образом, чтобы вибрации автомобильных шин при соприкосновении с полосками давали старт воспроизведению мелодий. Затем музыкальные дороги стали появляться по всему миру: в Южной Корее их задачей стало отвлечение водителей от возможного сна за рулем, а в Японии звук можно услышать только при превышении скорости. К настоящему времени музыкальные дороги также существуют в США, Китае, Сан-Марино, Тайване и Украине.
Еще недавно в этом списке были и Нидерланды, но здесь поющий участок шоссе просуществовал недолго. Музыкальная дорога была создана в провинции Фрисландия на севере страны. Она ведет в Леуварден — один из городов, носящих титул культурной столицы Европы-2018, поэтому замысел необычной автомагистрали был связан именно с культурой и туризмом. Местные власти предположили, что автомобилисты захотят познакомиться с гимном региона, а услышать его можно только в случае соблюдения скоростного режима: 60 км/ч. Если проехать по дороге слишком медленно или, напротив, слишком быстро — звук будет ужасным. «Представьте виниловую пластинку и неправильный режим воспроизведения. Именно по такому принципу и работает наша поющая дорога», — пояснили чиновники. Читать далее
На реализацию идеи было потрачено около 80 тыс. евро, но практически никто этот замысел не оценил. Большинство автомобилистов продолжали ехать с превышением скорости, но даже в случае соблюдения правил звук от нескольких машин наслаивался. Жители деревни, рядом с которой проходит шоссе, «начали сходить с ума от круглосуточной какофонии». Акции протеста возымели действие: администрация согласилась демонтировать шумовой раздражитель.
Аналогичный случай произошел в 2008 году в калифорнийском городе Ланкастер: дорога Civic Musical была создана в качестве рекламной акции, но протесты местных жителей вынудили перенести ее в менее населенную область.
Переедет ли голландская поющая дорога в другое место, или будет разобрана навсегда, пока не сообщается.
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