В Знаменке готовятся к Празднику тысячи колокольчиков
Усадьба находится в поселке Знаменка Тамбовской области. Каждый год в прилегающем к ней парке одновременно расцветают тысячи голубых колокольчиков. Парк устилает густой ковер из пролески сибирской, создавая причудливые узоры всех оттенков синего цвета.
22 апреля в Знаменке будет организована работа игровых площадок, выставки, мастер-классы, а сам парк превратится в одну большую фотозону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации области.
Усадьба Загряжских-Строгановых связана с именем Сергея Григорьевича Строганова — мецената и коллекционера. На свои деньги он построил и содержал в Москве школу рисования с бесплатным обучением, которая впоследствии получила название Строгановского художественного училища. У графа Строганова в знаменской усадьбе бывал талантливый художник-пейзажист Федор Васильев. В Знаменке (ранее — Кариан-Загряжское) 27 августа 1812 года родилась Наталья Гончарова — супруга великого русского поэта Александра Пушкина.