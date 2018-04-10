Японец с острова Хоккайдо признан старейшим жителем планеты
Масадзо Нонака, живущий в поселке Асёро на острове Хоккайдо, родился 25 июля 1905 года. Он был старшим ребенком в семье, в которой были еще семь сыновей и одна дочь. Его братья и сестра также отличаются завидным здоровьем, все они живут неподалеку от рекордсмена.
Сам Нонака стал отцом пятерых детей. Всю свою жизнь он занимался сельским хозяйством. Выйдя на пенсию, он любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя сладостями. 10 апреля вице-президент японского филиала Книги рекордов Гиннесса Эрика Огава посетила долгожителя, чтобы вручить ему сертификат.
Япония удерживает мировое лидерство по числу долгожителей. Ранее самым старым мужчиной планеты был японец Дзироэмон Кимура, родившийся 19 апреля 1897 года и умерший в возрасте 116 лет 54 дней. А мировой рекорд долгожительства, до сих пор не побитый, принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году: на момент смерти ей было 122 года и 164 дня.