  • Японец с острова Хоккайдо признан старейшим жителем планеты
    Фото: Guinness World Records
  • Японец с острова Хоккайдо признан старейшим жителем планеты
    Фото: Guinness World Records
Жизнь планеты

Японец с острова Хоккайдо признан старейшим жителем планеты

Житель Японии Масадзо Нонака признан самым старым мужчиной на Земле: на момент внесения его имени в Книгу рекордов Гиннесса его возраст составлял 112 лет и 259 дней.
Анастасия Баринова
10 апреля 2018 в 14:33

Масадзо Нонака, живущий в поселке Асёро на острове Хоккайдо, родился 25 июля 1905 года. Он был старшим ребенком в семье, в которой были еще семь сыновей и одна дочь. Его братья и сестра также отличаются завидным здоровьем, все они живут неподалеку от рекордсмена.

Сам Нонака стал отцом пятерых детей. Всю свою жизнь он занимался сельским хозяйством. Выйдя на пенсию, он любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя сладостями. 10 апреля вице-президент японского филиала Книги рекордов Гиннесса Эрика Огава посетила долгожителя, чтобы вручить ему сертификат.

  • Японец с острова Хоккайдо признан старейшим жителем планеты
    Фото: Guinness World Records

Япония удерживает мировое лидерство по числу долгожителей. Ранее самым старым мужчиной планеты был японец Дзироэмон Кимура, родившийся 19 апреля 1897 года и умерший в возрасте 116 лет 54 дней. А мировой рекорд долгожительства, до сих пор не побитый, принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году: на момент смерти ей было 122 года и 164 дня.

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СМИ2
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