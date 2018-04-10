Испания за 10 секунд: на Пиренеях запустили кампанию по продвижению туристического бренда страны
«Новая рекламная кампания основана на личных рекомендациях и мотивах для посещения Испании десятка известных людей из мира культуры, кино, моды, спорта и гастрономии», — цитирует представителя испанского посольства «Интерфакс».
В рамках кампании каждая знаменитость, исходя из своих предпочтений, знакомит с любимыми направлениями в Испании посредством короткого селфи-видео. Первым из послов, которые приняли участие в кампании продвижения, стал ученый Луис Рохас Маркос.
В течение недели участие в ней примут дизайнер Агата Руис де ла Прада и бадминтонистка Каролина Марин; позже к ним присоединятся и другие известные люди Испании.
«Испания за 10 секунд» стала дополнением к запущенной в 2017 году кампании «Испания — это часть тебя».
Испания в 2017 году приняла 81,8 млн иностранных туристов, что на 8,6% больше, чем годом ранее, и заняла второе место в мире после Франции. По данным Росстата, российские туристы в 2017 году выезжали в Испанию 929 тысяч раз.