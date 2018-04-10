  • Испания за 10 секунд: на Пиренеях запустили кампанию по продвижению туристического бренда страны
    Фламенко в Барселоне. Фото: Ирина Михайлова
  • Испания за 10 секунд: на Пиренеях запустили кампанию по продвижению туристического бренда страны
    Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар, Испания. Фото: Андрей Омельянчук
  • Испания за 10 секунд: на Пиренеях запустили кампанию по продвижению туристического бренда страны
    Город Тосса-де-Мар, Испания. Фото: Dmitry Ozersky
Жизнь планеты

Испания за 10 секунд: на Пиренеях запустили кампанию по продвижению туристического бренда страны

Испанцы явно хотят стать первыми в мире по итогам 2018 года.
Интерфакс
10 апреля 2018 в 11:42

«Новая рекламная кампания основана на личных рекомендациях и мотивах для посещения Испании десятка известных людей из мира культуры, кино, моды, спорта и гастрономии», — цитирует представителя испанского посольства «Интерфакс».

В рамках кампании каждая знаменитость, исходя из своих предпочтений, знакомит с любимыми направлениями в Испании посредством короткого селфи-видео. Первым из послов, которые приняли участие в кампании продвижения, стал ученый Луис Рохас Маркос.

В течение недели участие в ней примут дизайнер Агата Руис де ла Прада и бадминтонистка Каролина Марин; позже к ним присоединятся и другие известные люди Испании.

«Испания за 10 секунд» стала дополнением к запущенной в 2017 году кампании «Испания — это часть тебя».

Испания в 2017 году приняла 81,8 млн иностранных туристов, что на 8,6% больше, чем годом ранее, и заняла второе место в мире после Франции. По данным Росстата, российские туристы в 2017 году выезжали в Испанию 929 тысяч раз.

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