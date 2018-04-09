Сотрудники туриндустрии Боракая получат от властей 2 миллиарда песо компенсации
С 26 апреля филиппинский остров Боракай, одно из лучших мировых направлений для пляжного отдыха, будет закрыт для туристов. Соответствующее решение принял президент страны Родриго Дукерте. По его словам, огромный турпоток превратил Боракай в «выгребную яму».
В 2017 году остров принял около двух миллионов туристов, доходы от которых превысили миллиард долларов США.
Сотрудники туриндустрии Боракая, общее число которых оценивается примерно в 30 000 человек, обратились к властям с просьбой о помощи: после закрытия острова они бы лишились основного, а зачастую и единственного источника средств к существованию.
По информации Public Radio International, правительство Филиппин приняло решение выделить работникам сферы гостеприимства Боракая два миллиарда песо (около 38,4 миллионов долларов).
Тем не менее этот ход успокоил не всех. «Даже если они выдадут нам деньги, смогут ли они обеспечить нас работой после закрытия острова? Вот в чем заключается наша основная проблема», — цитирует PRI Йоланду Касидсид, боракайскую массажистку с 20-летним стажем.
Как сообщает «Интерфакс», российские туроператоры полагают, что закрытие острова не отразится на туристах. Считается, что у него есть альтернативы в Юго-Восточной Азии, например, известный индонезийский курорт Бали. Проблемы, по их мнению, могут возникнуть только у туристов с Дальнего Востока, для которых Боракай был популярным недорогим местом отдыха. В сезон, с августа по апрель, из Владивостока даже летали чартеры.