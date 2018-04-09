Lufthansa отменила более 800 рейсов, намеченных на 10 апреля
Авиакомпания Lufthansa отменила более половины своих рейсов, что должны были состояться во вторник, 10 апреля, сообщает Reuters. Это связано с массовой забастовкой, организованной профсоюзом Verdi в немецких городах.
В забастовке участвуют представители различных отраслей, включая сотрудников аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене. Главное требование — повышение заработной платы на 6% для 2,3 миллиона человек по всей стране.
58 рейсов из числа отмененных относятся к рейсам на дальние расстояния. О каких конкретно перелетах идет речь, не уточняется. Ожидается, что отмены рейсов затронут около 90 000 пассажиров.
Lufthansa — крупнейший немецкий авиаперевозчик. Помимо одноименного бренда, группе принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings, Eurowings, а также доли в Brussels Airlines и турецкой SunExpress. В 2017 году Lufthansa получила одобрение Еврокомиссии на приобретение остатков разорившейся авиакомпании Air Berlin.