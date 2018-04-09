Фестиваль «Родная лапка»: 60 возможностей сделать добро
Главной изюминкой мероприятия будет увлекательный квест, в котором найдется место и стенам старинного Сытинского особняка, и винтажной мебели, и котам, и их кураторам.
Также гостей ждет мобильная кофейня «Кофе пью» с бесплатной дегустацией пирожных, а детей будет развлекать Джек Воробей, известный пират с кошачьими повадками.
Некоторые из тех, кто будет искать свою семью на выставке:
Дизайнер проекта — Яна Франк — популярный блогер, художник, автор бестселлеров о творчестве «Муза и чудовище», «Муза, где твои крылья». Она специально прилетит на выставку из Берлина. Ведущая мероприятия — Лариса Бортникова, автор 15 книг и лауреат более 15 литературных премий.
С писателями можно будет пообщаться, купить их книги и получить автографы.
От вас требуется присутствие и хорошее настроение. С остальным справятся организаторы.
Организаторами выставки выступают самый большой в России интернет-магазин сувениров с кошачьей тематикой «Белолапик», самое большое котокафе Москвы «Котиссимо» и фонд помощи животным «Я — свободен».
Подробности на официальном сайте, в Facebook и «ВКонтакте».