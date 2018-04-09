  • Фестиваль «Родная лапка»: 60 возможностей сделать добро
    Фото: Юрий Коротун
  • Фестиваль «Родная лапка»: 60 возможностей сделать добро
    Выставка пройдет в лофте «Фотофактура» на Китай-городе. Фото: Кирилл Зайцев
  • Фестиваль «Родная лапка»: 60 возможностей сделать добро
    Фото: Кирилл Зайцев
Жизнь планеты

Фестиваль «Родная лапка»: 60 возможностей сделать добро

15 апреля 2018 года в лофте «Фотофактура» на Китай-городе состоится выставка-пристройство приютских котов и кошек «Родная лапка», где около 60 животных получат возможность обрести семью. Выставка проходит в рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» при поддержке Правительства Москвы.
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9 апреля 2018 в 15:51
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Главной изюминкой мероприятия будет увлекательный квест, в котором найдется место и стенам старинного Сытинского особняка, и винтажной мебели, и котам, и их кураторам.

Также гостей ждет мобильная кофейня «Кофе пью» с бесплатной дегустацией пирожных, а детей будет развлекать Джек Воробей, известный пират с кошачьими повадками.

Некоторые из тех, кто будет искать свою семью на выставке:


Дизайнер проекта — Яна Франк — популярный блогер, художник, автор бестселлеров о творчестве «Муза и чудовище», «Муза, где твои крылья». Она специально прилетит на выставку из Берлина. Ведущая мероприятия — Лариса Бортникова, автор 15 книг и лауреат более 15 литературных премий.

С писателями можно будет пообщаться, купить их книги и получить автографы.

От вас требуется присутствие и хорошее настроение. С остальным справятся организаторы.

Организаторами выставки выступают самый большой в России интернет-магазин сувениров с кошачьей тематикой «Белолапик», самое большое котокафе Москвы «Котиссимо» и фонд помощи животным «Я — свободен».

Подробности на официальном сайте, в Facebook и «ВКонтакте».

Вход на выставку свободный.
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