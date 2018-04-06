  • Города и страны с самыми загруженными дорогами в 2017 году
    Дорожный трафик около Дома на Котельнической набережной в Москве. Выдержка 5 мин. Фото: Игорь Соболев
  • Города и страны с самыми загруженными дорогами в 2017 году
    Лондон — второе место Фото: Pixabay.com
  • Города и страны с самыми загруженными дорогами в 2017 году
    3. Париж Фото: Pixabay.com
  • Города и страны с самыми загруженными дорогами в 2017 году
    4. Стамбул Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Города и страны с самыми загруженными дорогами в 2017 году

В топ-10 европейских городов с самым мощным дорожным трафиком оказались сразу 5 представителей России, ведомые абсолютным лидером — Москвой.
Анастасия Баринова
6 апреля 2018 в 16:33
12

Анализ ситуации на дорогах в крупных городах Европы проделали эксперты страховой компании GoCompare, подсчитав, сколько часов ежегодно водители проводят в пробках.

Меньше всего времени тратят водители в Стокгольме (Швеция) и Риме (Италия) — по 35 часов. 3−5 места разделили Ганновер, агломерация Рурштадт (оба — Германия) и Лозанна (Швейцария) — по 36 часов.

В топ-10 рейтинга городов с самым жестким трафиком — пять представителей России:

1. Москва (Россия) — 91 час
2. Лондон (Великобритания) — 73 часа
3. Париж (Франция) — 65 часов
4. Стамбул (Турция) — 59 часов
5. Краснодар (Россия) — 56 часов
6. Цюрих (Швейцария) — 54 часа
7. Санкт-Петербург (Россия) — 53 часа
8−9. Сочи (Россия) — 49 часов
8−9. Мюнхен (Германия) — 49 часов
10. Нижний Новгород (Россия) — 47 часов.

На мировом уровне Москва занимает второе место, уступив лишь Лос-Анджелесу (США), где водители ежегодно проводят в пробках 102 часа. Калифорнийский мегаполис удерживает печальное лидерство шесть лет подряд.

Тоже интересно

В России начинают запрещать въезд автомобилей с бензиновыми двигателями

Обсудить
СМИ2
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Тоже интересно
На старых машинах в Париж не пустят
На старых машинах в Париж не пустят
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы