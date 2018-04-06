Города и страны с самыми загруженными дорогами в 2017 году
Анализ ситуации на дорогах в крупных городах Европы проделали эксперты страховой компании GoCompare, подсчитав, сколько часов ежегодно водители проводят в пробках.
Меньше всего времени тратят водители в Стокгольме (Швеция) и Риме (Италия) — по 35 часов. 3−5 места разделили Ганновер, агломерация Рурштадт (оба — Германия) и Лозанна (Швейцария) — по 36 часов.
В топ-10 рейтинга городов с самым жестким трафиком — пять представителей России:
1. Москва (Россия) — 91 час
2. Лондон (Великобритания) — 73 часа
3. Париж (Франция) — 65 часов
4. Стамбул (Турция) — 59 часов
5. Краснодар (Россия) — 56 часов
6. Цюрих (Швейцария) — 54 часа
7. Санкт-Петербург (Россия) — 53 часа
8−9. Сочи (Россия) — 49 часов
8−9. Мюнхен (Германия) — 49 часов
10. Нижний Новгород (Россия) — 47 часов.
На мировом уровне Москва занимает второе место, уступив лишь Лос-Анджелесу (США), где водители ежегодно проводят в пробках 102 часа. Калифорнийский мегаполис удерживает печальное лидерство шесть лет подряд.