Во французском замке появится несуществующая фреска
Дворцовый комплекс Во-лё-Виконт (фр. Château de Vaux-le-Vicomte) расположен в окрестностях Мелена, километрах в 50 к юго-востоку от Парижа. Его первым владельцем был Николя Фуке, один из самых могущественных и богатых людей при дворе Людовика XIV. Для строительства своей резиденции Фуке пригласил трех крупнейших профессионалов своего времени — архитектора Луи Лево, ландшафтного архитектора Андре Ленотра и художника по интерьерам Шарля Лебрена.
Работа началась в 1658 году, и к 1661 году роскошный замок был почти полностью готов. Однако к этому времени Фуке оказался в центре крупного финансового скандала. Он был арестован вторым лейтенантом королевских мушкетеров д’Артаньяном, а дворец конфисковали в пользу короля.
В наши дни Во-ле-Виконт открыт для туристов. Его нынешние владельцы, графы Вогюэ, объявили о необычных планах по реставрации дворца: на куполе одного из залов должна появиться фреска «Дворец Солнца», которую Шарль Лебрен не успел создать из-за ареста Фуке. Ее эскизы сохранились, но прежде никто не планировал продолжить эту работу, поскольку закон запрещает менять интерьеры исторического памятника.
Вогюэ нашли выход из ситуации: фреска станет мультимедийной. Ее трехмерное изображение в сопровождении аудиоэффектов будет воспроизводить система из 30 проекторов. На реализацию этой идеи потребуется около 1,65 миллиона евро, сейчас владельцы ведут сбор средств. Согласно планам, цифровая картина украсит замок к весне 2020 года.