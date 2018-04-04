  • Во французском замке появится несуществующая фреска
    Фото: Vaux-le-Vicomte/Alejandro Fernandez
  • Во французском замке появится несуществующая фреска
    Фото: Jean-Pol Grandmont/Wikipedia
  • Во французском замке появится несуществующая фреска
    Фото: Vaux-le-Vicomte
Жизнь планеты

Во французском замке появится несуществующая фреска

Недалеко от Парижа находится замок-музей Во-лё-Виконт, построенный в XVII веке. Тогда его создателям не удалось воплотить все замыслы, но теперь пробел будет восполнен.
Анастасия Баринова
4 апреля 2018 в 15:24
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Дворцовый комплекс Во-лё-Виконт (фр. Château de Vaux-le-Vicomte) расположен в окрестностях Мелена, километрах в 50 к юго-востоку от Парижа. Его первым владельцем был Николя Фуке, один из самых могущественных и богатых людей при дворе Людовика XIV. Для строительства своей резиденции Фуке пригласил трех крупнейших профессионалов своего времени — архитектора Луи Лево, ландшафтного архитектора Андре Ленотра и художника по интерьерам Шарля Лебрена.

Работа началась в 1658 году, и к 1661 году роскошный замок был почти полностью готов. Однако к этому времени Фуке оказался в центре крупного финансового скандала. Он был арестован вторым лейтенантом королевских мушкетеров д’Артаньяном, а дворец конфисковали в пользу короля.

В наши дни Во-ле-Виконт открыт для туристов. Его нынешние владельцы, графы Вогюэ, объявили о необычных планах по реставрации дворца: на куполе одного из залов должна появиться фреска «Дворец Солнца», которую Шарль Лебрен не успел создать из-за ареста Фуке. Ее эскизы сохранились, но прежде никто не планировал продолжить эту работу, поскольку закон запрещает менять интерьеры исторического памятника.


Вогюэ нашли выход из ситуации: фреска станет мультимедийной. Ее трехмерное изображение в сопровождении аудиоэффектов будет воспроизводить система из 30 проекторов. На реализацию этой идеи потребуется около 1,65 миллиона евро, сейчас владельцы ведут сбор средств. Согласно планам, цифровая картина украсит замок к весне 2020 года.

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