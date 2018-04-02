Жизнь планеты

Почему швейцарцы ездят выкидывать мусор во Францию?

Швейцария является одной из самых экологически чистых стран мира, и в первую очередь — благодаря сортировке отходов. Однако гражданам это причиняет неудобства, и в последнее время все чаще они пытаются выбросить мусор за границей.
Анастасия Баринова
2 апреля 2018 в 17:41
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  • Почему швейцарцы ездят выкидывать мусор во Францию?
    Nismes, Languedoc-Roussillon, France Фото: nahemoth / Flickr.com

В конце ХХ века в Швейцарии остро встали экологические проблемы: промышленность и сельское хозяйство стремительно загрязняли воду, леса и землю, а общество производило все больше отходов.

И поскольку небольшая территория не позволяла устраивать свалки, в стране появилось несколько десятков мусороперерабатывающих заводов. Oтходы, которые нельзя переработать, сжигаются.

Такая «мусорная политика» требует от жителей сознательности: весь мусор нужно сортировать по множеству категорий. Избавиться от пищевых отходов, картона, металла и стекла можно бесплатно, выкинув в специальные баки.

Для мусора, который не подлежит переработке, требуется приобретать специальные пакеты разных размеров: десять 17-литровых пакетов стоят примерно 10 франков (600 рублей), столько же 110-литровых — 1810 рублей.

Не всем жителям Швейцарии устраивает эта схема, и они стараются избавиться от отходов бесплатно. Швейцарцы, живущие рядом с французской границей, нашли решение: все чаще они наведываются в соседнее государство с мусорными мешками в багажниках.

По оценкам властей региона Франш-Конте, соседи ежегодно привозят не менее десяти тонн мусора. Для того, чтобы пресечь эту практику, на границе стали проводиться проверки.

В то время как таможенники по всему миру усиленно ищут наркотики и оружие, их французские коллеги изымают мусор. За последний год было остановлено 140 нарушителей; каждый был оштрафован на 150 евро. Интересно, что дальнейшее развитие событий остается на усмотрение оштрафованного: если некоторые просто возвращаются домой и сдают мусор согласно установленным правилам, то другие уверены, что штраф дает им право избавиться от отходов во Франции.

Посмотрите, как лебедь собирает мусор, оставленный людьми.

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