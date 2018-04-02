К концу 2018 года у Белоруссии появится туристический бренд
Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма страны Михаил Портной.
«Все будет абсолютно прозрачно. В тендере смогут принять участие и отечественные, и зарубежные эксперты. А после общественного обсуждения, к концу года, думаю, бренд Белоруссии будет утвержден экспертным жюри», — цитирует Портного «Интерфакс».
По его словам, Белоруссия, рассмотрев опыт создания брендов другими странами, решила пойти по собственному пути, не копируя европейские. «У людей сразу может возникнуть неверная ассоциация», — пояснил Портной.
Опыт России по созданию бренда страны также не показался белорусам очень удачным, чтобы его полностью перенимать, продолжил представитель министерства. По его словам, ошибкой России было то, что «на первом этапе не привлекли к созданию бренда профессионалов».
По итогам тендера в Белоруссии планируется отобрать 5−6 лучших брендов и выставить их на общественное обсуждение. Таким образом, каждый житель страны сможет высказать свое мнение.
Утверждение российского туристического бренда должно было состояться в 2017 году, однако в результате финальный выбор так и не был сделан. Ожидается, что это произойдет до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.