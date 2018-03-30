  • Время посещения Тадж-Махала будет ограничено
    Тадж-Махал — главная архитектурная достопримечательность Индии. Фото: Pixabay
  • Время посещения Тадж-Махала будет ограничено
    Полдень в Тадж-Махале. Фото: Даниил Веселов
Жизнь планеты

Время посещения Тадж-Махала будет ограничено

С 1 апреля индийские власти ограничат посещение главной достопримечательности страны.
Интерфакс
30 марта 2018 в 18:43

Тадж-Махал находится в городе Агра, на берегу реки Джамна. Это грандиозное сооружение — гробница, построенная в середине 17-го века императором Шах-Джаханом для своей любимой жены.

Ежедневно Тадж-Махал посещают от 10 до 15 тысяч туристов, но в выходные дни их число значительно возрастает и может достигать 50 тысяч. При этом многие туристы остаются на территории гробницы на протяжении всего дня.

С 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени — не более трех часов пребывания, сообщает Daily Mail. Такое решение принято властями, чтобы избежать давки.

По данным за 2016 год, Тадж-Махал посетили более 6,5 миллионов человек. Статистика за 2017 год пока не представлена.

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