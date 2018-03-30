  • На пляж во Флориде выбросило обломок старинного парусника
    Фото: The Ponte Vedra Recorder/Facebook
  • На пляж во Флориде выбросило обломок старинного парусника
    Фото: St. Johns County Sheriff’s Office/Facebook
Жизнь планеты

На пляж во Флориде выбросило обломок старинного парусника

Жительница Флориды и ее 8-летний сын, отдыхая на пляже, заметили куски дерева и решили, что это часть старого пирса или забора. При ближайшем рассмотрении обломки оказались деталями старинного корабля.
Анастасия Баринова
30 марта 2018 в 13:08
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Случайное открытие было сделано утром 28 марта на пляже Понте-Ведра (Ponte Vedra). Мать и сын сообщили об обломках корабля специалистам, и они, прочесав побережье, нашли другие фрагменты.

Эксперт по антиквариату и владелец одного из магазинов по продаже древностей Марк Энтони (Marc Anthony) охарактеризовал находку как «святой Грааль кораблекрушений»: по его словам, обломки кораблей бывают выброшены на берег крайне редко, а в основном за ними приходится нырять. Читать далее

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