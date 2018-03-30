На пляж во Флориде выбросило обломок старинного парусника
Случайное открытие было сделано утром 28 марта на пляже Понте-Ведра (Ponte Vedra). Мать и сын сообщили об обломках корабля специалистам, и они, прочесав побережье, нашли другие фрагменты.
Эксперт по антиквариату и владелец одного из магазинов по продаже древностей Марк Энтони (Marc Anthony) охарактеризовал находку как «святой Грааль кораблекрушений»: по его словам, обломки кораблей бывают выброшены на берег крайне редко, а в основном за ними приходится нырять. Читать далее
Основываясь на состоянии древесины, ученые предположили, что корабль затонул давно. 75% кораблекрушений в этой акватории происходило в XIX веке, но судно может относиться и к XVIII веку. Специалисты сделали фотографии фрагментов, планируя в будущем изготовить 3D-модель корабля. В настоящее время они воздерживаются от оценок его размеров и типа. Узнайте историю затонувших в Египте кораблей.