Скамейка на замену 275 деревьям: изобретение, полюбившееся главным городам Европы
Идея объединить живую изгородь со скамьей принадлежит дизайнерам из дрезденской компании Green City Solutions. Скамейка, получившая имя CityTree, оснащена вертикальной панелью четырехметровой высоты. В ней размещены 1682 горшка с моховидными растениями (лат. Bryophyta), которые поглощают из воздуха взвешенные частицы: сажу, грязь и другие загрязнители диаметром от 0,1 до 10 микронов. Именно эти частицы представляют опасность для здоровья человека, поскольку способны проникать глубоко в легкие. CityTree создана на основе концепции интернета вещей и работает от солнечных батарей. Ее система мониторинга определяет уровень загрязнения и температуру воздуха. Собранная дождевая вода после фильтрации поступает в специальный резервуар, подпитывающий почву, или идет на орошение растений снаружи, что в жаркие дни снижает тепловой барьер. Кроме того, скамейка раздает Wi-Fi, а ее специальное покрытие обеспечивает защиту от граффити и других возможных проявлений вандализма.
Выполняя «работу» 275 деревьев, CityTree занимает всего лишь 1% их площади, что особенно актуально для городов с ограниченным свободным пространством. Нововведение уже оценили в Берлине, Париже, Пекине, Роттердаме, Осло и других мегаполисах, а недавно инновационная скамейка появилась рядом с площадью Пикадилли в Лондоне. Читать далее
Great to see the first London #citytree by @green_city_solutions great job @thecrownestate #westminster. Contact us for more details!
Публикация от GreenBlue Urban (@greenblueurban) 23 Мар 2018 в 3:51 PDT
В Green City Solutions говорят, что всего 10 микрограмм загрязнителей на кубический метр воздуха укорачивает срок жизни на полгода. И хотя установка каждой CityTree обходится в 22 000 евро — это выгодное вложение. В Лондоне, по статистике, примерно 9 000 горожан ежегодно умирают от респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, а по всей стране эта цифра достигает 50 000, что обходится экономике 20 млрд фунтов в год.
Узнайте про другой тип «вертикальных садов», очищающих воздух в городе.