  • Скамейка на замену 275 деревьям: изобретение, полюбившееся главным городам Европы
    Фото: Green City Solutions
  • Скамейка на замену 275 деревьям: изобретение, полюбившееся главным городам Европы
    Фото: annenordh/Instagram
  • Скамейка на замену 275 деревьям: изобретение, полюбившееся главным городам Европы
    Фото: benfishergeo/Instagram
  • Скамейка на замену 275 деревьям: изобретение, полюбившееся главным городам Европы
Жизнь планеты

Скамейка на замену 275 деревьям: изобретение, полюбившееся главным городам Европы

Немецкие дизайнеры создали необычный очиститель воздуха: устройство CityTree работает, как 275 деревьев, и при этом может использоваться как обычная скамейка.
Анастасия Баринова
27 марта 2018 в 18:58

Идея объединить живую изгородь со скамьей принадлежит дизайнерам из дрезденской компании Green City Solutions. Скамейка, получившая имя CityTree, оснащена вертикальной панелью четырехметровой высоты. В ней размещены 1682 горшка с моховидными растениями (лат. Bryophyta), которые поглощают из воздуха взвешенные частицы: сажу, грязь и другие загрязнители диаметром от 0,1 до 10 микронов. Именно эти частицы представляют опасность для здоровья человека, поскольку способны проникать глубоко в легкие. CityTree создана на основе концепции интернета вещей и работает от солнечных батарей. Ее система мониторинга определяет уровень загрязнения и температуру воздуха. Собранная дождевая вода после фильтрации поступает в специальный резервуар, подпитывающий почву, или идет на орошение растений снаружи, что в жаркие дни снижает тепловой барьер. Кроме того, скамейка раздает Wi-Fi, а ее специальное покрытие обеспечивает защиту от граффити и других возможных проявлений вандализма.

Выполняя «работу» 275 деревьев, CityTree занимает всего лишь 1% их площади, что особенно актуально для городов с ограниченным свободным пространством. Нововведение уже оценили в Берлине, Париже, Пекине, Роттердаме, Осло и других мегаполисах, а недавно инновационная скамейка появилась рядом с площадью Пикадилли в Лондоне. Читать далее

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