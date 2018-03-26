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В Норвегии откроется Музей Библии
Первый в Скандинавии, но не в мире.
National Geographic Россия
26 марта 2018 в 14:30
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Музей расположится в Осло. Как сообщает Visit Norway, в нем будут представлены порядка 200 различных священных писаний. Открытие намечено на 31 мая 2018 года.
На данный момент существует пять музеев Библии: в Амстердаме (Нидерланды), Будапеште (Венгрия), Вашингтоне (США), Мюнстере (Германия) и в селе Теряево Московской области.
В экспозицию, созданную для норвежской версии, в частности, войдет первая скандинавская Библия 1541 года, которая была издана в Швеции, а также первое датское библейское издание 1550 года. Некоторые из самых старых Библий написаны на коже или пергаменте и датируются началом XIII века.