Жизнь планеты

Подмосковье может отказаться от историко-культурной экспертизы территорий

Правительство Московской области считает, что историко-культурная экспертиза территорий перед их освоением сдерживает развитие региона. Этот «барьер» планируется устранить.
Анастасия Баринова
23 марта 2018 в 16:55
  • Подмосковье может отказаться от историко-культурной экспертизы территорий
    Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в Министерство культуры РФ письмо, в котором предлагается внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Согласно этому закону, историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов.

Областное правительство считает, что историко-культурная экспертиза земель перед строительством домов, прокладкой дорог или газопроводов не должна быть обязательной. Объектами экспертизы допускается признание только тех территорий, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, «обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического». Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось письмо губернатора.

Воробьев обосновывает инициативу необходимостью снижения «социальной напряженности и административных барьеров в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ». В Министерстве культуры подтвердили, что письмо поступило и «оно в установленном порядке рассматривается специалистами ведомства».

Читать далее

Тоже интересно

Новые археологические открытия в центре Москвы

Обсудить
СМИ2
На водоёмах России стала ловиться удивительная рыбка (фото)
На водоёмах России стала ловиться удивительная рыбка (фото)
Тоже интересно
В центре Москвы нашли древнейшие артефакты
В центре Москвы нашли древнейшие артефакты
Женщины моря
Женщины моря