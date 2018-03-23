Подмосковье может отказаться от историко-культурной экспертизы территорий
Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в Министерство культуры РФ письмо, в котором предлагается внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Согласно этому закону, историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов.
Областное правительство считает, что историко-культурная экспертиза земель перед строительством домов, прокладкой дорог или газопроводов не должна быть обязательной. Объектами экспертизы допускается признание только тех территорий, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, «обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического». Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось письмо губернатора.
Воробьев обосновывает инициативу необходимостью снижения «социальной напряженности и административных барьеров в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ». В Министерстве культуры подтвердили, что письмо поступило и «оно в установленном порядке рассматривается специалистами ведомства».
Научное сообщество не сомневается, что одобрение этой инициативы нанесет большой урон. Заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова поясняет, что для территорий, которые уже обследовались ранее или являются поставленными на учет памятниками, разведочные работы действительно не нужны, однако в Московской области осталось множество участков, еще не исследованных археологами. «Если на них начать стройку без предварительного обследования, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора», — рассказала «Ъ» Ася Энговатова.
Между тем в Москве и области археологические открытия делаются постоянно. В 2017 году, например, была откопана старинная тайная комната. А летом 2015 года при строительстве шоссе в Подмосковье был найден нетронутый арсенал элитного войска XVI века — Избранной тысячи Ивана Грозного. Его обнаружила экспедиция Института археологии РАН, отправившаяся туда на раскопки. Почитать об этом подробнее можно в статье апрельского номера журнала за прошлый год.