Снежная буря глазами дрона: видео
Циклон, продвигающийся вдоль восточного побережья Северной Америки, получил название «нористер» (nor'easter или noreaster): в прибрежной зоне ветры дуют с северо-востока. Чаще всего нористер возникает в холодное время года, с сентября по апрель.
Бури возникают между Джорджией и Нью-Джерси на расстоянии до 160 км от побережья, а затем продвигаются на север или северо-восток. Скорость ветров может достигать 100 км/ч, чего достаточно для того, чтобы разрушить постройки, линии электропередач или сломать деревья. Кроме того, нористер сопровождается обильными осадками.
В этом году регион подвергся особенно мощным атакам нористера. Местные СМИ шутят, что виновником стал сурок, предсказавший долгую зиму, и, более того: жители восточной части США сами оказались «внутри Дня Сурка»: только в штате Нью-Гэмпшир на протяжении 10 мартовских дней бушевало три нористера подряд. В результате в некоторых районах толщина снежного покрова превысила полметра. Житель города Сейлем (США, штат Нью-Гэмпшир) запустил 13 марта дрон, который снял снегопад, продолжавшийся на тот момент уже более восьми часов.
Посмотрите на снежные бури, бушевавшие в регионе год назад.