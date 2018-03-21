В Индии строят самую большую статую на свете
Посреди искусственного озера, что неподалеку от города Вардодара в штате Гуджарат, с 2014 года возводят колоссальную статую. Скульптурное изображение лидера Индийского национального конгресса, борца за независимость Валлабхаи Пателя будет достигать в высоту 182 метров. Это на 54 метра выше нынешнего лидера — 128-метровой статуи Будды в китайской провинции Хэнань. и значительно крупнее других знаменитых высоких монументов.
Вместе с пьедесталом общая высота сооружения составит 240 метров. В конструкции будет использовано 5700 т стали, которая пойдет на каркас, 18 500 т железной арматуры, 75 000 м³ бетона и 22 500 т бронзового листа.
К лету 2017 года памятник был построен до колен (59 метров), а полностью работы будут завершены в течение 2018 года. Строительство круглосуточно ведется силами 2400 рабочих. Авторы и руководители проекта, представители компании Michael Graves Architecture & Design, говорят о том, что все этапы завершаются в установленные сроки и без сбоев.
Общая стоимость появления столь необычного памятника оценивается в $320 млн. По мнению премьер-министра Индии Нарендры Моди, монумент повысит международный авторитет страны и привлечет туристов в штат Гуджарат. Сам Ноди пожертвовал на строительство $34 млн. В целом финансирование происходит в форме частно-государственного партнерства, и помимо денежных взносов принимался металлолом, который после переплавки использовался в самой статуе или вспомогательных конструкциях.
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