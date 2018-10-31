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В Индии построили самую большую статую на свете
В Индии завершилось строительство статуи, ставшей высочайшей в истории человечества. 180-метровый памятник посвящен борцу за независимость страны Валлабхаи Пателю.
Анастасия Баринова
31 октября 2018 в 12:45
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На берегу реки Нармада (штат Гуджарат) с 2014 года возводили колоссальную статую. Скульптурное изображение лидера Индийского национального конгресса, борца за независимость Валлабхаи Пателя достигает в высоту 182 метров. Это на 54 метра выше прошлого лидера – 128-метровой статуи Будды в китайской провинции Хэнань – и значительно крупнее других знаменитых высоких монументов.
Строительством руководили представители компании Michael Graves Architecture & Design, которые говорят о том, что все этапы завершились в установленные сроки и без сбоев. Строительство круглосуточно велось силами 2400 рабочих. Вместе с пьедесталом общая высота сооружения составила 240 метров. В конструкции использовано 5700 т стали, которая пошла на каркас, 18 500 т железной арматуры, 75 000 м³ бетона и 22 500 т бронзового листа.
К лету 2017 года памятник был построен до колен (59 метров), а сейчас работы уже полностью завершены.
Общая стоимость появления столь необычного памятника оценивается в $320 млн. По мнению премьер-министра Индии Нарендры Моди, монумент повысит международный авторитет страны и привлечет туристов в штат Гуджарат. Сам Моди пожертвовал на строительство $34 млн. В целом финансирование происходит в форме частно-государственного партнерства, и помимо денежных взносов принимался металлолом, который после переплавки использовался в самой статуе или вспомогательных конструкциях.
Узнайте о самых высоких зданиях в мире.
Строительством руководили представители компании Michael Graves Architecture & Design, которые говорят о том, что все этапы завершились в установленные сроки и без сбоев. Строительство круглосуточно велось силами 2400 рабочих. Вместе с пьедесталом общая высота сооружения составила 240 метров. В конструкции использовано 5700 т стали, которая пошла на каркас, 18 500 т железной арматуры, 75 000 м³ бетона и 22 500 т бронзового листа.
К лету 2017 года памятник был построен до колен (59 метров), а сейчас работы уже полностью завершены.
Общая стоимость появления столь необычного памятника оценивается в $320 млн. По мнению премьер-министра Индии Нарендры Моди, монумент повысит международный авторитет страны и привлечет туристов в штат Гуджарат. Сам Моди пожертвовал на строительство $34 млн. В целом финансирование происходит в форме частно-государственного партнерства, и помимо денежных взносов принимался металлолом, который после переплавки использовался в самой статуе или вспомогательных конструкциях.
Узнайте о самых высоких зданиях в мире.