Женщинам Саудовской Аравии разрешено отказаться от традиционного одеяния — черной абайи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что женщины королевства не обязаны носить традиционную одежду — черную абайю. Принц напомнил, что «законы шариата предписывают и женщинам, и мужчинам одеваться прилично. Однако это не означает, что женщины должны надевать черную абаю или черный хиджаб. Решение о том, какой именно тип приличного наряда им носить, остается полностью за ними».
Это отражает последние тенденции в саудовском обществе. В последние годы местные женщины все чаще надевают цветные абаи, преимущественно светло-голубых или розовых оттенков. Модницы продвигают новый вариант использования абайи: расстегнутое платье поверх длинных юбок или джинсов. Все это резко контрастирует с традиционным черным одеянием, единственно возможным в прошлом.
Группа женщин в саудовском городе Джидда также отметила Международный женский день спортивным забегом, осуществив еще одно из своих новых прав.
Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил наследным принцем одного из своих сыновей, Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, в июне 2017 года. Менее чем за год тот успел провести или анонсировать множество реформ. В их числе — разрешение женщинам водить машину и расширение списка доступных для них профессий. Еще одним нововведением стала программа по выдаче виз обычным туристам.