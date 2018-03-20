  • Выставка «Ледяной поход» откроется в Галерее Классической Фотографии
    Фото: Екатерина Толкач, Александр Соло
  • Выставка «Ледяной поход» откроется в Галерее Классической Фотографии
    Фото: Артем Лежепеков
  • Выставка «Ледяной поход» откроется в Галерее Классической Фотографии
    Фото: Александр Соло
Жизнь планеты

Выставка «Ледяной поход» откроется в Галерее Классической Фотографии

Авторы проекта повторили исторический поход Добровольческой Белой армии, чтобы проанализировать события Гражданской войны.
Галерея Классической Фотографии
20 марта 2018 в 16:54

В среду, 21 марта, в 19.00 в Галерее Классической Фотографии откроется выставка «Ледяной поход» из серии художественных проектов «Примирение».

Группа фотографов, до этого работавших над документальным проектом «Невидимые города», совершила экспедицию в поисках памяти по местам событий Гражданской войны в России — Ледяного похода на Кубани (образование Белой армии в марте 1918 года) и Великого Ледяного похода в Сибири (отступление Белой армии в начале 1920 года).
Выставка включает в себя материалы второй части экспедиции — по маршруту Великого Ледяного похода в Сибири.

Авторы прошли по городам и сёлам Красноярского, Алтайского и Забайкальского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской области и республики Бурятия. Наблюдая современный ландшафт, посещая небольшие краеведческие музеи, общаясь с жителями тех мест, проживая путь в прямом смысле этого слова, участники экспедиции столкнулись со своим личным отношением к тем трагическим, сложным и неоднозначным событиям, которые случились сто лет назад.

  • Выставка «Ледяной поход» откроется в Галерее Классической Фотографии
    Фото: Александр Соло

Писатель-эмигрант Гайто Газданов в романе «Вечер у Клэр» написал: «Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных — если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии — если автор будет на стороне красных». Так оно и получилось. Но на эту историю возможен и другой взгляд: что сторон было не две и не три, что, по сути, каждый человек проходил свою личную гражданскую войну, совершал свой личный поход.

Экспозиция состоит из фотографий, текстов, видео и аудио.

Выставка пройдёт с 21 марта по 13 мая 2018 года. Открытие состоится 21 марта в 19.00.
Вход на вернисаж будет свободным для всех желающих.

Адрес галереи: Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1.
Время работы: Среда — воскресенье: 12.00 — 21.00. Понедельник и вторник — выходные дни.

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