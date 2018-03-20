Выставка «Ледяной поход» откроется в Галерее Классической Фотографии
В среду, 21 марта, в 19.00 в Галерее Классической Фотографии откроется выставка «Ледяной поход» из серии художественных проектов «Примирение».
Группа фотографов, до этого работавших над документальным проектом «Невидимые города», совершила экспедицию в поисках памяти по местам событий Гражданской войны в России — Ледяного похода на Кубани (образование Белой армии в марте 1918 года) и Великого Ледяного похода в Сибири (отступление Белой армии в начале 1920 года).
Выставка включает в себя материалы второй части экспедиции — по маршруту Великого Ледяного похода в Сибири.
Авторы прошли по городам и сёлам Красноярского, Алтайского и Забайкальского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской области и республики Бурятия. Наблюдая современный ландшафт, посещая небольшие краеведческие музеи, общаясь с жителями тех мест, проживая путь в прямом смысле этого слова, участники экспедиции столкнулись со своим личным отношением к тем трагическим, сложным и неоднозначным событиям, которые случились сто лет назад.
Писатель-эмигрант Гайто Газданов в романе «Вечер у Клэр» написал: «Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных — если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии — если автор будет на стороне красных». Так оно и получилось. Но на эту историю возможен и другой взгляд: что сторон было не две и не три, что, по сути, каждый человек проходил свою личную гражданскую войну, совершал свой личный поход.
Экспозиция состоит из фотографий, текстов, видео и аудио.
Выставка пройдёт с 21 марта по 13 мая 2018 года. Открытие состоится 21 марта в 19.00.
Вход на вернисаж будет свободным для всех желающих.
Адрес галереи: Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1.
Время работы: Среда — воскресенье: 12.00 — 21.00. Понедельник и вторник — выходные дни.