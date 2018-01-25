  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: 2525naoki/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: maru_ta0/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: koimetakako/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: haru_maru/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: hazuki703/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: rika192834/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: kou_ju/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: kou_ju/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: michelle_is_a_clown/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: lucyco73/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: takumis_lover/Instagram
  • Самые необычные снеговики Японии: фото
    Фото: tontonton2017/Instagram
Жизнь планеты

Самые необычные снеговики Японии: фото

Снег — не редкость для Японии, но нынешняя зима отличилась обильными снегопадами и рекордно низкой температурой. В морозные дни в Стране восходящего солнца лепят удивительных снеговиков.
Анастасия Баринова
25 января 2018 в 17:01

22 января в Токио выпал самый мощный за последние 4 года снегопад: 23 см снега за сутки. В этот день в городе произошло более 700 дорожных аварий, общественный транспорт работал с перебоями, а 6 тысяч человек не смогли улететь из аэропорта Нарита.

Столбик термометра, опустившись до -4 °C, побил температурный рекорд 1970-го года. Необычно холодная для этих мест погода, от -1 до +1 °C, сохранится до конца недели. В некоторых частях страны снега выпало еще больше, чем в столице: так, в префектуре Ниигата толщина снежного покрова в эти дни превышает 2 метра. Метеорологи объясняют сложившиеся погодные условия влиянием холодного ветра из Сибири: столкнувшись с влажным воздушным фронтом и оказавшись «запертым» горами, он стал причиной обильных осадков.


У рекордного снегопада нашлась и красивая сторона. Канал ABC показал фотографии заснеженного Диснейленда в Токио, а горожане с размахом подошли к лепке снеговиков.

Узнайте, по каким правилам следует лепить снеговика.

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