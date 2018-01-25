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Самые необычные снеговики Японии: фото
22 января в Токио выпал самый мощный за последние 4 года снегопад: 23 см снега за сутки. В этот день в городе произошло более 700 дорожных аварий, общественный транспорт работал с перебоями, а 6 тысяч человек не смогли улететь из аэропорта Нарита.
Столбик термометра, опустившись до -4 °C, побил температурный рекорд 1970-го года. Необычно холодная для этих мест погода, от -1 до +1 °C, сохранится до конца недели. В некоторых частях страны снега выпало еще больше, чем в столице: так, в префектуре Ниигата толщина снежного покрова в эти дни превышает 2 метра. Метеорологи объясняют сложившиеся погодные условия влиянием холодного ветра из Сибири: столкнувшись с влажным воздушным фронтом и оказавшись «запертым» горами, он стал причиной обильных осадков.
Magically snowy scenes in Disneyland Tokyo. The city was blanketed with 5"-7» of snow, the most they have seen in four years! pic.twitter.com/j5Vkq0Nxxm
— ABC News Weather (@ABCNewsWX) 22 января 2018 г.
У рекордного снегопада нашлась и красивая сторона. Канал ABC показал фотографии заснеженного Диснейленда в Токио, а горожане с размахом подошли к лепке снеговиков.