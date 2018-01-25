Moщное наводнение во Франции: фото и видео
В 15 регионах Франции объявлен «оранжевый» уровень угрозы — один из самых высоких. Местные реки выходят из берегов, заливая населенные пункты, причем в ближайшие дни снова ожидаются дожди, что, вероятно, усугубит ситуацию.
В Париже выпало в два раза больше осадков, чем обычной зимой. К настоящему времени Сена поднялась до 5,44 метра (эта отметка зафиксирована в районе моста Аустерлиц на востоке города). К субботе высота воды составит 6,2 метров. Статуя в основании моста Альма, которую используют для визуального определения высоты уровня воды, закрыта рекой по колено.
Автодороги вблизи набережных ушли под воду; в городе закрыты музеи, приостановлена работа вокзалов и общественного транспорта.
Аномальная погода наблюдается этой зимой по всей стране. Помимо Сены, из берегов вышли другие реки, включая такую крупную, как Рейн. Сдерживая ее напор, власти Страсбурга перенаправили потоки южнее, и в результате пришлось эвакуировать часть коммуны Эрстен, расположенной на границе с Германией. Мэр еще одного затопленного города, Орнан на востоке Франции, говорит, что не видел такого наводнения по крайней мере с 2002 года.
Резкое похолодание в центральной части Франции в ближайшие дни превратит разлившиеся реки в лед, в то время как на курорте Шамони за 45 дней выпала пятимесячная норма снега.
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