  • Приглашаем на фотовыставку «Властелины вершин»
    Дагестанский тур считается эндемиком восточной части Главного Кавказского хребта. Занесён в Международную Красную книгу. Кабардино-Балкарский заповедник. Фото: Виктор Семенов
  • Приглашаем на фотовыставку «Властелины вершин»
    Алтайский баран или аргали, или архар — самый крупный представитель горных баранов. Его вес достигает 180 кг. Фото: Виктор Семенов
  • Приглашаем на фотовыставку «Властелины вершин»
    Снежные бараны — эндемики России, приспособившиеся к самым суровым условиям проживания. Фото: Виктор Семенов
Жизнь планеты

Приглашаем на фотовыставку «Властелины вершин»

23 января в 12:00 на Тверском бульваре (напротив дома #26) состоялось открытие выставки «Властелины вершин, Россия», посвященной уникальной экосистеме российских горных вершин.
National Geographic Россия
23 января 2018 в 19:52

Все работы сделаны российским фотографом Виктором Семеновым. Автор более трех лет провел в экспедициях в разных уголках нашей страны.

«Выставка рассказывает о том, что на территории России встречается самое большое в мире разнообразие видов редких и отважных животных — горных козлов и баранов. При этом некоторые из них являются эндемиками и занесены в Международную Красную книгу, — рассказывает Семенов. — Моя идея заключается в том, чтобы люди, смотря на фотографии, в буквальном смысле переносились в эти прекрасные места, видели красоту этого удивительного горного мира! »

Все представленные работы были изданы в январе 2018 года в одноименной авторской книге-альбоме.

Выставка продлится до 30 февраля 2018 года.

Об авторе

  • Приглашаем на фотовыставку «Властелины вершин»

Виктор Семенов — лауреат национальной премии в области фотографии «Золотой Пегас». Издал авторскую серию альбомов и книг: «Мир природы, мир людей. От Арктики до Африки» (2012), «Племена Африки» (2016 год), «Мои медведи» (2017 год), «Властелины вершин России» (2018). Основал группу компаний «Белая Дача» и общественное движение «Русь Православная».

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