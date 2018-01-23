Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Американский новостной журнал U.S. News & World Report на протяжении нескольких лет составляет рейтинг лучших стран мира. Подобную работу проводят аналитики многих компаний, и результаты зависят от критериев, по которым рассматриваются «конкурсанты». Так, с точки зрения качества жизни в рейтинге по версии агентства Mercer лидируют Австрия, Швейцария и Новая Зеландия, а наибольшую свободу передвижения по планете (Passport Index) имеют граждане Германии, Сингапура и Швеции.
Первую пятерку лидеров U.S. News & World Report в 2018 году составляют Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония. При этом изменения по сравнению с прошлым годом не значительны: лишь Германия и Великобритания поменялись местами. Рейтинг не имеет прямого отношения к качеству жизни: среди критериев, которые с точки зрения U.S. News & World Report делают страны «лучшими» — возможности для туризма и приключений, историческое наследие, темп роста экономики, права человека и влияние на мировую политику.
Из-за столь широкого разброса Япония со средней оценкой за комфорт (6,7) обошла почти идеальную (9,6) Швецию. Пятое место Стране восходящего Солнца уже не первый год подряд достается благодаря отличным возможностям для ведения бизнеса. Самые худшие показатели продемонстрировали Нигерия, Иран, Сербия, Ангола и Алжир: почти по всем критериям они получили крайне низкие баллы, что вывело их на последние места: 76−80. Но даже в Нигерии и Иране бизнесменам открывается больше возможностей, чем в России (оценка — 0 баллов и последнее, 80-е место). Уровень бюрократии здесь оценен как максимальный, и почти столь же высок (8,8) уровень коррупции.
Занять 26-ю строчку в общем рейтинге Россия смогла с высокими оценками темпов роста экономики (6,2 балла, 8-е место в мире), инноваций (4,4; 24-е место) и культурного наследия (3,5; 23-е место). Кроме того, получив 10 из 10-ти возможных баллов за влияние на мировую политику, Россия поднялась с прошлогоднего 27-го места на уровень выше. По этому критерию страна успешно конкурирует только с США, а на третьем месте с оценкой 9,2 находится Китай.
Российские возможности для туризма и приключений оценены в 1,5 баллов (56-я позиция в мире), культурное влияние получило 3,5 баллов (23-е место), историческое наследие — 5,3 балла (16-е место), а по общему уровню жизни страна занимает 38 место в мире, расположившись между Филиппинами и Румынией. Вместе с тем, поскольку в рейтинге рассматривалось лишь 80 стран из существующих 248 — итоги нельзя считать полностью корректными. Узнайте о результатах аналогичного «соревнования» за 2017 год.