  • Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
    «Съезд князей» — Иван Яковлевич Билибин Фото: flowcomm/Flickr.com
  • Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
    1 место: Швейцария Фото: Dennis Jarvis/Flickr.com
  • Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
    2. Канада Фото: Alvaro Blanes/Flickr.com
  • Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
    3. Германия Фото: Pixabay.com
  • Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
    4. Великобритания Фото: Pixabay.com
  • Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
    5. Япония Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

В ежегодном рейтинге лучших стран мира по версии издания US News & World Report Россия заняла 26-е место. Три последние строчки — 78−80-е места — занимают Сербия, Ангола и Алжир.
Анастасия Баринова
23 января 2018 в 16:00

Американский новостной журнал U.S. News & World Report на протяжении нескольких лет составляет рейтинг лучших стран мира. Подобную работу проводят аналитики многих компаний, и результаты зависят от критериев, по которым рассматриваются «конкурсанты». Так, с точки зрения качества жизни в рейтинге по версии агентства Mercer лидируют Австрия, Швейцария и Новая Зеландия, а наибольшую свободу передвижения по планете (Passport Index) имеют граждане Германии, Сингапура и Швеции.

Первую пятерку лидеров U.S. News & World Report в 2018 году составляют Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония. При этом изменения по сравнению с прошлым годом не значительны: лишь Германия и Великобритания поменялись местами. Рейтинг не имеет прямого отношения к качеству жизни: среди критериев, которые с точки зрения U.S. News & World Report делают страны «лучшими» — возможности для туризма и приключений, историческое наследие, темп роста экономики, права человека и влияние на мировую политику.

Из-за столь широкого разброса Япония со средней оценкой за комфорт (6,7) обошла почти идеальную (9,6) Швецию. Пятое место Стране восходящего Солнца уже не первый год подряд достается благодаря отличным возможностям для ведения бизнеса. Самые худшие показатели продемонстрировали Нигерия, Иран, Сербия, Ангола и Алжир: почти по всем критериям они получили крайне низкие баллы, что вывело их на последние места: 76−80. Но даже в Нигерии и Иране бизнесменам открывается больше возможностей, чем в России (оценка — 0 баллов и последнее, 80-е место). Уровень бюрократии здесь оценен как максимальный, и почти столь же высок (8,8) уровень коррупции.

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