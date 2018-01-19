  • В Харбине построили 31-метровую ледяную башню
    Фото: Maple Village / newatlas.com
  • В Харбине построили 31-метровую ледяную башню
    Башню опрыскивают ледяной крошкой. Фото: Qiyu / newatlas.com
Жизнь планеты

В Харбине построили 31-метровую ледяную башню

Одним из главных украшений зимнего фестиваля в китайском Харбине стала ледяная башня, концепция которой разрабатывалась на протяжении двух лет.
Популярная Механика
19 января 2018 в 12:45

Высота конструкции под названием Flamenco Ice Tower составляет 31 метр. Дизайн башни выполнен в стиле традиционной китайской архитектуры, а форма напоминает платье для фламенко, андалусийского народного танца.

Башня выполнена не только из льда — в него также, как сообщают проектировщики, примешивались древесные волокна и целлюлоза, укрепляющие конструкцию (средняя толщина стен башни, как сообщается, составляет 25 см). Отмечается, что проект башни разрабатывался в течение двух лет. (В 2015 году та же команда построила башню высотой 21 метр — теперь, таким образом, специалистам удалось превзойти предыдущий рекорд на 10 метров.)

Специалисты, разработавшие проект, предполагают, что использованный ими метод мог бы быть полезным при строительстве временных конструкций в экстремальных климатических условиях. Они также планируют сконструировать больше ледяных построек к зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.

Столица китайской провинции Хэйлунцзян, город Харбин на несколько недель зимой становится самым популярным туристическим направлением в стране. На площади около 800 тыс. м² 10 000 специалистов из разных стран мира строят десятки скульптур изо льда, распределяя их по различным тематическим зонам.

Подробнее о, возможно, главном зимнем фестивале планеты мы писали здесь.

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