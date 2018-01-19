В Харбине построили 31-метровую ледяную башню
Высота конструкции под названием Flamenco Ice Tower составляет 31 метр. Дизайн башни выполнен в стиле традиционной китайской архитектуры, а форма напоминает платье для фламенко, андалусийского народного танца.
Башня выполнена не только из льда — в него также, как сообщают проектировщики, примешивались древесные волокна и целлюлоза, укрепляющие конструкцию (средняя толщина стен башни, как сообщается, составляет 25 см). Отмечается, что проект башни разрабатывался в течение двух лет. (В 2015 году та же команда построила башню высотой 21 метр — теперь, таким образом, специалистам удалось превзойти предыдущий рекорд на 10 метров.)
Специалисты, разработавшие проект, предполагают, что использованный ими метод мог бы быть полезным при строительстве временных конструкций в экстремальных климатических условиях. Они также планируют сконструировать больше ледяных построек к зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.
Столица китайской провинции Хэйлунцзян, город Харбин на несколько недель зимой становится самым популярным туристическим направлением в стране. На площади около 800 тыс. м² 10 000 специалистов из разных стран мира строят десятки скульптур изо льда, распределяя их по различным тематическим зонам.
Подробнее о, возможно, главном зимнем фестивале планеты мы писали здесь.