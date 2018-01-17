Почему в Индии поклоняются крысам
Индуистский храм «Карни Мата» (Мать Карни) назван в честь женщины, родившейся в 1387 году и возглавившей одно из политических движений того времени. Согласно историческим записям, она вела за собою последователей вплоть до 1538 года, то есть ее жизненный путь превысил 150 лет. Даже о ее смерти нет никаких данных: она исчезла по пути из одного населенного пункта в другой. В индуизме ее признали святой и воплощением богини Дурга. По легендам, бог Йама дал ее пасынку бессмертие в теле крысы до времени следующего земного воплощения души. И на этот же дар могут рассчитывать все последователи Карни. В результате один из храмов, построенный ею при жизни — в районе города Деншок, где святую видели в последний раз — стал Храмом крыс.
Свой современный облик храм принял уже к XX веку, когда здесь была создана изящная резьба, а помещения были расширены. Жители Индии изо всех частей страны приносят сюда подношения в честь своих умерших родственников, которые «возродились крысами, и после этой безгрешной жизни вновь вернутся людьми». На территории храмового комплекса живет по меньшей мере 250 000 грызунов. Большинство из них — черные (лат. Rattus rattus), но среди них иногда встречаются белые, и к ним относятся как к священным: считается, что именно они — воплощение потомков самой Карни.
За крысами ухаживают смотрители из особой касты, насчитывающей около 500 семей. В рацион животных входят зерна, кокосовые орехи и молоко. Если какая-либо крыса умирает раньше положенного природой срока — ее заменяют копией из серебра или золота. Это происходит часто: сладкая высококалорийная диета приводит к развитию у грызунов диабета. Паломники, посещающие храм, считают особой честью разделить с крысами трапезу или выпить воды из одной миски с ними. И они, и смотрители уверяют, что никто после этого не заболел. Более того: после посещения Храма крыс люди ощущают необыкновенный прилив энергии и им начинает сопутствовать удача. Узнайте, как обращаются с крысами в Великобритании.