Московский декабрь 2017 года стал самым темным за всю историю
На всей территории России годовой минимум продолжительности солнечного сияния приходится на декабрь: только после дня зимнего солнцестояния световой день начинает расти. В Москве и Подмосковье обычно в течение декабря солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в общей сложности около 18 часов.
До недавнего времени самый «мрачный рекорд» принадлежал 2000 году: тогда набралось лишь 3 часа его пребывания на небосводе. Однако декабь-2017 превзошел этот показатель: по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение первого месяца нынешней зимы продолжительность солнечного сияния составила всего 0,1 часа, или 6−7 минут. «Многие люди, узнав об этом, говорят: «Ну, теперь понятно, почему депрессия была», — отметил Вильфанд.
Главный метеоролог страны поясняет, что причина отсутствия солнца — аномально частые циклонические вихри, которые привели к облачности, а также очень теплая погода: более чем на 5,8 °C выше нормы. Это связано с перемещением воздушных масс из Атлантики, откуда в столицу приходят циклоны.
С началом астрономической зимы, 21 декабря, дни становятся светлее, и к 15 января показатели уже превысили значения ноября и декабря. Узнайте о продолжительности светового дня в начале астрономической весны.