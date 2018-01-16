В Африке найден один крупнейших алмазов мира
Добычу алмазов в Лесото ведет британская компания Gem Diamonds. Работы на шахте Letseng ведутся с 2006 года, и с тех пор здесь несколько раз были обнаружены крупные алмазы. В их числе — камень весом 603 карата, получивший имя Lesotho Promise. Новая находка значительно крупнее: 910 каратов. «Это исключительный алмаз высшего качества», — говорится в пресс-релизе компании.
В настоящее время самым большим в мире алмазом остается найденный в Южной Африке в 1905 году «Куллинан»: 3106 карат. Первую пятерку также составляют «Наш свет» (1109 кар), «Эксельсиор» (995,2 кар), «Звезда Сьерра-Леоне» (968,9 кар) и «Созвездие» (813 карат). Теперь «Созвездие» займет 6-е место. По данным экспертов, алмаз может стоить до 40 миллионов долларов. С другой стороны, на рынке к африканским камням относятся осторожно: некоторые из них коллекционеры называют «кровавыми» и покупают крайне неохотно. Недавно, например, драгоценный камень массой 709 каратов был продан всего за 6,5 млн долларов.