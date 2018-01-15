В Якутию пришли 60-градусные морозы
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 января, в 16 населенных пунктах была зафиксирована температура ниже −45°C, а в некоторых местах — до около −57°C. При этом, судя по фотографиям и видео пользователей социальных сетей, температура опускалась ниже −60°C.
Самой низкой температурой в Верхоянске считается −67,8 °C, в Оймяконе температура опускалась до −64,3 °C.
В эти дни якутская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведена в режим повышенной готовности. В связи с сильным понижением температуры воздуха существует высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения количества пожаров в жилом секторе и числа ДТП на дорогах. Уже сейчас известно о гибели двух жителей Намского района. Они замерзли после поломки автомобиля при отсутствии сотовой связи.
Такие же сильные морозы установились в соседней с Якутией Магаданской области: здесь столбики термометров опустились до −54°C и, по прогнозам метеорологов, сильные холода сохранятся как минимум на протяжении еще трех дней.
Как отмечают специалисты Гидрометцентра России, в начале второго месяца зимы экстремальные перепады температур характерны для многих мест на планете. На севере Франции 3 января был зафиксирован новый национальный рекорд холода: −11,5 °C при норме +6,3 °C, а в столице штата Флорида, городе Талахаси, впервые за последние 28 лет выпал снег. В Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай морозы были сильнее обычных на 5−10 °С, тогда как на Ямале значения средней суточной температуры оказались выше нормы на 16 °C, а в Каннах был обновлен рекорд максимальной температуры (+22,9 °C) при средней январской норме +7,9 °C.
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