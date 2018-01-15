Шторм унес американское историческое здание в Канаду
В американском городе Любек находится постройка, внесенная в Национальный реестр исторических мест страны. Комплекс McCurdy’s Smokehouse почти сто лет (с 1906 по 1991 гг.) служил коптильней для местных рыбаков. Специалисты называют его «своего рода мировой столицей сардин, кормившей нацию на протяжении двух мировых войн и периода депрессии».
Прошлой зимой снежная буря уже наносила деревянному комплексу повреждения, а шторм, разыгравшийся 4 января 2018 года, довершил дело: сарай, стоявший на деревянных сваях, развернуло на 180° и унесло к канадскому острову Кампобелло, расположенного в морском заливе Фанди в нескольких сотнях метров от американского берега. Компания Lubec Landmarks, отвечающая за сохранность коптильни, получила государственные средства на возвращение и реставрацию постройки, но шансов на успех этого замысла с каждым днем все меньше. Власти Канады до сих пор решают юридические вопросы, а незакрепленный сарай тем временем по-прежнему остается очень уязвимым перед капризами погоды. Кроме того, им уже заинтересовались мародеры. Посмотрите, как наводнение в Тибете уронило целый дом.