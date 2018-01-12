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Российские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 19%
2017 год ознаменовался ростом перевозок для пяти крупнейших авиалиний страны.
В минувшем году российские авиакомпании перевезли 105,023 млн пассажиров, что превышает показатели 2016 года на 18,6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Увеличение числа перевозок показали, в частности, пять крупнейших авиакомпаний РФ:
1) «Аэрофлот» перевез 32,8 млн пассажиров (+13,3%),
2) «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») — 11,1 млн человек (+37,7%),
3) «Сибирь» (группа S7) — 9,9 млн человек (+4,9%),
4) «Уральские авиалинии» — 7,9 млн человек (+23,7%),
5) «ЮТэйр» — 7,3 млн человек (+9,6%).
Пассажирооборот всех российских авиаперевозчиков за 12 месяцев достиг 258,8 млрд пассажирокилометров (+20,1%). Коммерческая загрузка составила 69% (+1,3 п.п.).