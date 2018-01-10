Названы самые пунктуальные авиакомпании 2017 года
Исследование провела британская компания OAG, ежегодно выпускающая отчеты под названием «Лига пунктуальности» (Punctuality League). Аналитики обработали данные о 57 миллионах полетов, совершенных в 2017 году — это рекордный показатель в истории «Лиги».
Ключевой показатель в отчете — это OTP (on-time performance), определяющий степень пунктуальности и исчисляющийся в процентах. Для попадания во временной лимит самолет должен отправиться из аэропорта или прибыть в аэропорт в пределах 14 минут 59 секунд от времени, указанного в расписании.
Первое место по итогам 2017 года заняла латвийская airBaltic. Чемпион 2016 года, гавайские авиалинии, на этот раз взяли бронзу.
Топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний 2017 года по версии OAG
1. airBaltic (OTP = 90.01%)
2. Hong Kong Airlines (88.83%)
3. Hawaiian Airlines (87.24%)
4. Copa Airways (86.39%)
5. Qantas Airways (86.18%)
6. Japan Airlines (85.27%).
7. Vueling Airlines (85.35%)
8. Jetstar Asia (85.08%)
9. Skymark Airlines (85.00%)
10. Aer Lingus (84.46%)
Согласно информации на официальном сайте airBaltic, латвийская авиакомпания также признавалась самой пунктуальной в мире в 2014—2015 гг.
В отчете отмечается, что лоукостеры постепенно улучшают свои позиции. По итогам 2017 года в топ-20 самых пунктуальных авиакомпаний планеты оказались шесть лоукостеров; в 2016 году их было четыре, а в 2015 — два.
Прочитать полный отчет OAG по итогам 2017 года можно здесь.