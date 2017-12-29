Где находится самый маленький обитаемый остров в мире
В состав архипелага Thousand Islands входит значительно больше островов: 1864. Их размер колеблется от 100 км² до участков земли около 0,1 м², где может разместиться хотя бы одно дерево.
Архипелаг — популярная природная достопримечательность; здесь организуются круизы и рыбалка. Среди интересных экскурсионных объектов — музей старинных кораблей в Клейтоне и Замок корпорации «Зингер» (англ. Singer Castle).
Кроме того, один из островов архипелага, имеющий площадь около 306 м², является самым маленьким населенным островом в мире. Имя Just Room Enough Island («Достаточно места») ему дала американская семья Сайзленд (Sizeland), которая приобрела этот участок суши в 1950 году. Им действительно хватило места для того, чтобы посадить дерево и построить небольшой домик, а перед его крыльцом поставить стол и три кресла для пикника.
Семья думала, что эта недвижимость станет загородным местом уединения, но туристы нарушили эти планы: едва ли не каждый из участников многочисленных круизов со всех сторон снимает необычный остров.
Однако его рекорд пока официальным не является. Эксперты Книги Гиннесса в качестве самого маленького обитаемого участка суши рассматривали Бишоп-рок (Bishop Rock) в составе британского архипелага Силли (англ. Isles of Scilly). Но с площадью 720 м² он — в два раза крупнее острова Just Room Enough.