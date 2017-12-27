Поляк и его кот семь месяцев дрейфовали в Индийском океане
Сотрудники французского Общества спасения на водах (Les Sauveteurs en Mer/SNSM) помогли 56-летнему Збигневу Рекету (Zbigniew Reket) вернуться на сушу.
20 мая мужчина отплыл с Коморских островов на самодельной лодке. В его планы входило добраться в южноафриканский порт Дурбан и найти там работу. Компанию в путешествии ему составлял кот, подобранный на Коморах. Довольно скоро из строя вышел двигатель, и судно стало дрейфовать. По словам Збигнева, лодку отнесло к Сомали, потом к Мальдивам, Индонезии и Маврикию. Моряк неоднократно видел землю, но не мог к ней причалить. Только в водах острова Реюньон (заморская территория Франции) терпящее бедствие судно попало в поле зрения спасателей.
И кот, и человек были сильно истощены и обезвожены. Семимесячное плавание в план не входило, и запасы пищи были рассчитаны лишь на месяц. Незадачливые путешественники питались супом-лапшой и иногда рыбой. Вода была им доступна только после дождя.
Местные правоохранители начали расследование обстоятельств инцидента. К настоящему времени стало известно, что Збигнев плавает на этом судне с 2014 года: купив обычную спасательную шлюпку в Индии, поляк решил модернизировать ее, чтобы приплыть в США. Уже тогда идея обернулась провалом: шлюпка сломалась у берегов Индонезии, где мужчина провел около двух лет, занимаясь ее ремонтом. К этому времени его вид на жительство в США закончился, и Збигнев направился к Коморским островам. Не найдя там работу, он поплыл в ЮАР, что обернулось семимесячным дрейфом.
Рассказывая журналистам о планах на будущее, поляк не исключает, что останется на Реюньоне: его европейский паспорт позволяет обосноваться здесь легально.
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