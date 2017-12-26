Самая маленькая рождественская открытка в мире: видео
Разработки в области нанотехнологий применяются в медицине, робототехнике, химической промышленности и многих других сферах. Свой вклад в это вносит и британская Национальная физическая лаборатория (National Physical Laboratory, NPL) — крупнейшая в стране организация, занимающейся прикладной физикой. Среди ее достижений — создание первых в мире цезиевых атомных часов.
В середине XX века в NPL работал знаменитый ученый Алан Тьюринг, и это сотрудничество легло в основу развития информатики. В настоящее время NPL выполняет государственные и частные заказы в различных отраслях: от здравоохранения до космоса. Физики находят время и на популяризацию науки. В 2009 году в качестве рождественского подарка специалисты NPL изготовили наноснеговика из бусин, с помощью которых калибруются электронные микроскопы. Его размер составил 10 микрон (0,01 мм).
Зимой 2017 года ученые поставили новый рекорд, создав самую маленькую в мире рождественскую открытку. Ее размеры — 15 на 20 микрон (0,015 мм на 0,02 мм). Толщина открытки — 200 нанометров (0,0002 мм). Для сравнения: толщина человеческого волоса составляет около 50−80 микрон. Микрооткрытка изготовлена из нитрида кремния и покрыта слоем платины толщиной 10 нанометров (0,00001 мм). Изображение снеговика и поздравительная надпись нанесены направленным пучком ионов.
Чтобы понять миниатюрность «карточки», ученые приводят пример: на почтовой марке обычного размера можно расположить 200 миллионов таких открыток, а в кубический метр вместится семь квадриллионов таких миниатюрных поздравительных карточек (то есть по 900 тысяч на каждого человека на Земле, и даже больше).
Специалисты подчеркивают, что рекордно крохотная открытка призвана продемонстрировать достижения современной науки при работе с материалами в микронном масштабе.
Узнайте, как слепить идеального снеговика.