  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
  • В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире
    Фото: cfmoller.com
Жизнь планеты

В Дании открыта самая комфортная тюрьма в мире

В Дании построена тюрьма, ставшая одновременно самой комфортной и самой безопасной в мире.
Анастасия Баринова
25 декабря 2017 в 14:46
753

В задачу любого исправительного учреждения входит перевоспитание преступников, но в каждой стране это ведется различными методами. В Дании пришли к выводу, что исправление не может вестись через унижение: само по себе ограничение свободы уже является достаточным наказанием. Сделав жизнь заключенного удобной, можно рассчитывать на его желание изменить свою жизнь и на свободе.

Многие тюрьмы Дании уже сейчас предоставляют заключенным комфорт и условия для самореализации. Новый проект, разработанный датским архитектурным бюро CF Møller, выводит тюрьмы на новый уровень в этом направлении. На строительство ушло около 5 лет, а стоимость проекта составила 160 миллионов долларов.

Тюрьма Storstrøm расположена неподалеку от города Гундслев на юге страны и рассчитана на 250 заключенных. Каждому из них предоставляется камера площадью 13 кв.м с телевизором, холодильником, шкафом, письменным столом и ванной комнатой. Авторы проекта уверены, что дневной свет является важнейшей составляющей хорошего психического здоровья, потому каждая камера имеет большое окно. В тюрьме есть церковь и зал для медитации, спортивные площадки, мастерские, комнаты для общения друг с другом или гостями, библиотека и сельскохозяйственные угодья. На общей кухне каждый из заключенных имеет свой уголок, где может сам себе готовить еду.

На высоте и уровень безопасности: все материалы, использованные при строительстве, отличаются повышенной прочностью; сотни видеокамер ведут круглосуточное наблюдение, а сам тюремный комплекс, окруженный 6-метровой стеной, расположен на острове.

Узнайте про самые известные острова-тюрьмы.

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СМИ2
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