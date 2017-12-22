  • ДАНИЯ
    ДАНИЯ
    Эти молодые люди ринулись с пятиметровой вышки прямо в Копенгагенскую гавань. Эта рукотворная среда зовет к движению — неудивительно, что заболеваемость ожирением среди датчан одна из самых низких в мире. В ежегодном «Докладе о мировом счастье» страна часто оказывается на первом месте. Секрет успеха — государственное образование, здравоохранение и финансовая поддержка населения. Фото: КОРИ РИЧАРДС
  • КОСТА-РИКА
    КОСТА-РИКА
    На фоне величественного вулкана Ареналь лошадь пасется на плодородных северных низинах. Гористая местность помешала распространению крупных ферм, как в других странах Центральной Америки, поэтому здесь не установилось господство могущественного класса землевладельцев. Мелкие собственники отдавали голоса за президентов, которые делали упор на образование, обеспечивали население чистой водой, заботились о социальной защите и открывали в большинстве деревень бесплатные лечебницы. Фото: РОБЕРТ ХАРДИНГ, AURORA
  • СИНГАПУР
    СИНГАПУР
    Так называемые супердеревья, сверкающие фонарями на солнечных батареях и покрытые растениями более двух сотен видов, — знаменитая достопримечательность Садов у залива. Этот тщательно ухоженный парк площадью 101 гектар, разбитый на рекультивированных землях, воплощает сингапурский идеал — город мирового уровня, построенный на традиционных азиатских ценностях: гармонии, уважении и трудолюбии. В Азии эта островная нация неизменно демонстрирует высокий уровень удовлетворенности жизнью. Фото: КОРИ РИЧАРДС
Жизнь планеты

Где живут самые счастливые люди на Земле

Что общего у Дании, Коста-Рики и Сингапура? Граждане этих стран живут, что называется, как у Христа за пазухой, верят в высший смысл бытия и наслаждаются каждым днем — минимум стресса и максимум радости.
Текст: Дэн Бюттнер Фото: Кори Ричардс и Мэттью Пэйли
22 декабря 2017 в 15:16

Кто самый счастливый человек на свете?

Может, Алехандро Зуньига? Мужчина средних лет и крепкого здоровья, любящий отец, он наслаждается общением с людьми и знает, что у него есть несколько верных друзей, на которых можно положиться. Он редко спит меньше семи часов в сутки, на работу добирается пешком и почти каждый день съедает по шесть порций овощей и фруктов. Он трудится не больше 40 часов в неделю, любит свою работу и ладит с коллегами. Еще несколько часов в неделю он посвящает волонтерству, а по выходным ходит в церковь и на футбол. Одним словом, день за днем он выбирает счастье, чему весьма способствует наличие единомышленников, а еще — зеленые просторы и умеренный климат Центральной долины Коста-Рики.

Другой возможный кандидат — Сидсе Клемменсен. Вместе с преданным спутником жизни и тремя маленькими детьми она живет в дружной коммуне — жилищном товариществе, где семьи вместе хлопочут по хозяйству и присматривают за детьми. Сидсе социолог, а с такой профессией времени на отдых у нее немного. Все семейство ездит на велосипедах — на работу, в школу, в магазин — отличный способ оставаться в форме. Со своей скромной зарплаты Клемменсен платит высокие налоги, зато ей обеспечено медицинское обслуживание, образование для детей и в будущем — пенсия. В ее родном Ольборге в Дании люди уверены: правительство не бросит их в беде.

И наконец, третий претендент на звание самого счастливого человека: Дуглас Фу. Успешный бизнесмен, он ездит на BMW за 750 тысяч долларов и живет в доме за десять миллионов. У Дугласа жена и четверо детей, которые радуют родителей отличными отметками. Еще школьником он зарабатывал себе на учебу и открыл собственную фирму, которая в конце концов превратилась в международную компанию стоимостью 59 миллионов долларов.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь 2017).
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