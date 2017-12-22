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ДАНИЯЭти молодые люди ринулись с пятиметровой вышки прямо в Копенгагенскую гавань. Эта рукотворная среда зовет к движению — неудивительно, что заболеваемость ожирением среди датчан одна из самых низких в мире. В ежегодном «Докладе о мировом счастье» страна часто оказывается на первом месте. Секрет успеха — государственное образование, здравоохранение и финансовая поддержка населения. Фото: КОРИ РИЧАРДС
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КОСТА-РИКАНа фоне величественного вулкана Ареналь лошадь пасется на плодородных северных низинах. Гористая местность помешала распространению крупных ферм, как в других странах Центральной Америки, поэтому здесь не установилось господство могущественного класса землевладельцев. Мелкие собственники отдавали голоса за президентов, которые делали упор на образование, обеспечивали население чистой водой, заботились о социальной защите и открывали в большинстве деревень бесплатные лечебницы. Фото: РОБЕРТ ХАРДИНГ, AURORA
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СИНГАПУРТак называемые супердеревья, сверкающие фонарями на солнечных батареях и покрытые растениями более двух сотен видов, — знаменитая достопримечательность Садов у залива. Этот тщательно ухоженный парк площадью 101 гектар, разбитый на рекультивированных землях, воплощает сингапурский идеал — город мирового уровня, построенный на традиционных азиатских ценностях: гармонии, уважении и трудолюбии. В Азии эта островная нация неизменно демонстрирует высокий уровень удовлетворенности жизнью. Фото: КОРИ РИЧАРДС
Где живут самые счастливые люди на Земле
Кто самый счастливый человек на свете?
Может, Алехандро Зуньига? Мужчина средних лет и крепкого здоровья, любящий отец, он наслаждается общением с людьми и знает, что у него есть несколько верных друзей, на которых можно положиться. Он редко спит меньше семи часов в сутки, на работу добирается пешком и почти каждый день съедает по шесть порций овощей и фруктов. Он трудится не больше 40 часов в неделю, любит свою работу и ладит с коллегами. Еще несколько часов в неделю он посвящает волонтерству, а по выходным ходит в церковь и на футбол. Одним словом, день за днем он выбирает счастье, чему весьма способствует наличие единомышленников, а еще — зеленые просторы и умеренный климат Центральной долины Коста-Рики.
Другой возможный кандидат — Сидсе Клемменсен. Вместе с преданным спутником жизни и тремя маленькими детьми она живет в дружной коммуне — жилищном товариществе, где семьи вместе хлопочут по хозяйству и присматривают за детьми. Сидсе социолог, а с такой профессией времени на отдых у нее немного. Все семейство ездит на велосипедах — на работу, в школу, в магазин — отличный способ оставаться в форме. Со своей скромной зарплаты Клемменсен платит высокие налоги, зато ей обеспечено медицинское обслуживание, образование для детей и в будущем — пенсия. В ее родном Ольборге в Дании люди уверены: правительство не бросит их в беде.
И наконец, третий претендент на звание самого счастливого человека: Дуглас Фу. Успешный бизнесмен, он ездит на BMW за 750 тысяч долларов и живет в доме за десять миллионов. У Дугласа жена и четверо детей, которые радуют родителей отличными отметками. Еще школьником он зарабатывал себе на учебу и открыл собственную фирму, которая в конце концов превратилась в международную компанию стоимостью 59 миллионов долларов.
Мистер Фу снискал уважение подчиненных, коллег и всех окрестных жителей. Успех стоил больших усилий, и, уверен Дуглас, он вряд ли сумел бы устроить себе такую жизнь где бы то ни было за пределами Сингапура.
Зуньига, Клемменсен и Фу олицетворяют три разных типа счастья. Я назову их наслаждение, целеустремленность, удовлетворенность достигнутым. К тому же каждый из наших героев живет в стране, где на благодатной почве процветает то или иное, «местное», счастье.
Пообщавшись со всеми тремя претендентами, соприкоснувшись с их родной культурой, мы попытаемся раскрыть секрет: почему именно в этих уголках планеты люди самые счастливые? Посмотрите на Зуньигу — как и многие жители Коста-Рики, он проживает день за днем на полную катушку, а сама атмосфера вокруг уменьшает стресс и умножает радость. Этот вид счастья ученые именуют испытанным счастьем, или позитивным аффектом. Измеряют его уровень очень просто: респондентов спрашивают, сколько раз за последние 24 часа они улыбались, смеялись или чувствовали радость. Родина Зуньиги — самая счастливая страна не только в Латинской Америке. Судя по опросам, соотечественники Зуньиги испытывают больше положительных эмоций в повседневной жизни, чем кто бы то ни было другой на планете.
Клемменсен выпала разновидность счастья, характерная для целеустремленных датчан. Как и в случае с другими формами счастья, по умолчанию предполагается, что базовые потребности удовлетворены, так что на работе и на досуге люди могут заниматься любимым делом. Таково эвдемоническое счастье — этот термин происходит от древнегреческого слова, означающего «счастье, блаженство». Само понятие получило распространение благодаря Аристотелю, который считал, что истинное счастье дает лишь жизнь, наполненная смыслом, — делом, стоящим труда. Проводя исследования, Институт Гэллапа предлагает респондентам вспомнить, что интересного они узнали или сделали за вчерашний день. В Дании — которая вот уже 40 лет неизменно занимает верхние строчки в рейтингах самых счастливых стран Европы, людям просто легко жить. Что до мистера Фу, то он, со всей своей энергией и множеством талантов, подтверждает репутацию сингапурцев, известных фанатичной тягой к успеху. Их счастье — «удовлетворенность жизнью». Чтобы определить его уровень, социологи часто просят респондентов оценить свою жизнь по шкале от нуля до десяти. Этот вид счастья еще называется оценочным. Во всем мире он считается мерилом благополучия. По части удовлетворенности жизнью Сингапур уверенно лидирует среди азиатских стран.
Исследователи Колумбийского университета, по заказу ООН публикующие ежегодный «Доклад о мировом счастье» (World Happiness Report), обнаружили, что на три четверти счастье человека определяют шесть факторов: стабильность экономического роста, продолжительность здоровой жизни, качество социальных отношений, щедрость, доверие и свобода самостоятельно выбирать свой путь. Все эти факторы напрямую зависят от правительства страны и ее культурных ценностей. В общем, можно сказать, что самые счастливые уголки планеты взращивают счастье своих жителей. Зуньига, Клемменсен и Фу упорно идут к своим целям — но только не в ущерб радости и смеху — и гордятся тем, что делают сейчас и чего уже достигли. Во многих ситуациях им помогает родной край — страна и город, улица и дом. Земля под ногами и люди вокруг дают поддержку, беспрестанно побуждая их к поступкам, которые притягивают счастье.
КОСТА-РИКА
РАДОСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ: ЗДОРОВЬЕ, ВЕРА, СЕМЬЯ
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В разгар рабочего дня Мария дель Кармен Чорсреча Паттерсон (справа) решила сделать перерыв: из ресторана, которым она управляет в Лимоне, она отправилась в соседний бар, чтобы потанцевать под зажигательную музыку. Жители Коста-Рики всегда находят время для маленьких радостей, семьи и друзей. Фото: МЭТТЬЮ ПЭЙЛИ
Вернемся к Алехандро Зуньиге, торговцу фруктами и овощами на центральном рынке в городе Картаго к востоку от Сан-Хосе, столицы Коста-Рики. Этот 57-летний здоровяк работает здесь много лет. Всякий раз, когда заболевает кто-то из шести десятков других торговцев или у кого-то случается беда, именно Зуньига собирает денежную помощь. По выходным он устраивает вылазки на футбольный матч, чтобы поболеть за любимую команду города, C.S. Cartaginés (команда, увы, звезд с неба не хватает, но не это главное). Зуньига — харизматичный человек и прирожденный лидер.
Однажды вечером у него зазвонил телефон. «Ты выиграл в лотерею», — раздался в трубке голос друга.
Зуньиге, сказал звонивший, выпал счастливый билет: ему причиталось 50 миллионов колонов (по тем временам около 93 тысяч долларов). Но Алехандро не поверил другу, известному любителю розыгрышей: за плечами был трудный день, да к тому же авокадо не продались. «Я подумал, что это дурацкая шутка, — вспоминает он. — У меня в кармане восемь долларов осталось».
В сердцах он бросил трубку.
На следующий день, когда Зуньига пришел на работу, его встретил шквал аплодисментов. Новость о выигрыше облетела всю округу.
Чувствуя, что голова идет кругом, Зуньига двинулся вдоль прилавков, пожимая руку каждому торговцу. Все знали: жизнь его не баловала. Он вырос в трущобах, в 12 лет бросил школу, чтобы зарабатывать себе на хлеб, у него были проблемы с алкоголем, а в 20 любовь всей жизни разбила его сердце: любимая от него ушла.
И вот теперь Зуньига вдруг заделался миллионером, и товарищи мысленно с ним распрощались, решив, что он наверняка променяет их на новую, зажиточную жизнь. Но шла неделя за неделей, а наш герой потихоньку раздавал свалившиеся на него богатства. Миллион колонов другу, у которого купил тот самый счастливый билет. Миллион хозяину закусочной, который подкармливал его в голодные времена. Еще миллион знакомому нищему на рынке, а остальное — своей матери и четырем матерям своих семерых детей. Не прошло и года, как он уже опять был на мели. А ему и горе не беда. «Я абсолютно счастлив! » — твердит Алехандро.
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Только три ученика ходят в школу в Ла-Сентраль, в фермерской деревушке в часе езды от Картаго. На фото: троица обедает в кафе в компании учителя. Распятие перенесли сюда из церкви во время извержения вулкана Турриальба: посчитали, что здесь оно будет в большей безопасности. Начальное и среднее образование является обязательным и бесплатным, и уровень грамотности в стране достигает 97,8%. Фото: МЭТТЬЮ ПЭЙЛИ
Чтобы понять его неунывающий характер, нужно хорошо знать Коста-Рику, где благодаря географии и социальной политике получился «коктейль счастья». Его составляющие: крепкая семья, всеобщее здравоохранение, вера в Бога, мирное небо над головой, равенство и щедрость. Из этих ингредиентов слагается рецепт: как получать от жизни удовольствие день за днем. Таков ключ к первой форме счастья — наслаждению. Здесь, на Коста-Рике, это приворотное зелье, замешанное на благополучии, приносит больше счастья на доллар ВВП, чем где бы то ни было на свете.
Попробуем понять Алехандро. У него нет ни машины, ни золота-бриллиантов, ни дорогой техники — но для счастья и самоуважения ему все это и не нужно. Он живет в стране, где последние 100 лет прошли под знаком поддержки каждого гражданина. В большинстве государств Центральной Америки после обретения независимости воцарились крупные землевладельцы, чьи интересы блюли президенты, опиравшиеся на поддержку армии, — но Коста-Рика пошла иным путем.
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Фельдшер Илеана Альварес-Чавес в рамках государственной программы здравоохранения Коста-Рики пришла к 68-летней одинокой вдове Майеле Ороско, чтобы измерить пожилой женщине давление и взять анализы. За год Альварес-Чавес побывает в каждом доме Параисо. Упор на профилактическую медицину помог снизить детскую смертность и увеличить среднюю продолжительность жизни. Фото: МЭТТЬЮ ПЭЙЛИ
Неприступные, изрытые ущельями горные цепи не способствовали разрастанию плантаций. Зато международный спрос на кофе сыграл на руку мелким собственникам и свободолюбивым фермерам Центральной долины. Жители Коста-Рики избирали в президенты учителей, не обремененных колониальными пережитками — их политика запустила спираль благоденствия. В 1869 году в Коста-Рике был принят закон, сделавший начальное образование обязательным для всех детей, — что примечательно, и для девочек. К 1930-му уровень грамотности был одним из самых высоких в Латинской Америке. В то же время власти позаботились о чистой воде в деревнях, объявив войну смертельным детским болезням, а также холере и диарее. К 1961 году были приняты законы об общенациональном здравоохранении, и в большинстве деревень появились бесплатные медпункты. Коста-Рика и сегодня верна выбранному курсу. Как-то одним зимним утром я напросился в компанию к фельдшеру Илеане Альварес-Чавес, когда она отправилась на обход пациентов по утопающему в зелени городу Параисо в Центральной долине. Илеана — сотрудник Базовых групп комплексного медицинского обслуживания (EBAIS): эта национальная система была создана в середине 1990-х, чтобы поддерживать здоровье жителей Коста-Рики. Небольшим командам — врач, медсестра, регистратор и несколько фельдшеров — поручены заботы о здоровье порядка трех с половиной тысяч человек. Ежедневная норма обхода для Альварес-Чавес — не меньше десятка домов. В каждом она проводит полчаса, ведь нужно внести запись в медицинскую карту, померить давление, сделать прививку, дать рекомендации и убедиться, что вода нигде не застоялась (в стоячей воде плодятся комары — переносчики вируса Зика). Наведавшись к 89-летней Авроре Бренес, Илеана составила опись всех ее лекарств, померила давление и записала старушку к врачу своей команды. «Часто я успеваю поймать болезнь, пока она еще не переросла в диабет или сердечный приступ, — рассказывает Альварес-Чавес. — Многие из моих пациентов — люди одинокие, и они благодарны уже за то, что кто-то уделяет им внимание».
С 1970 года средняя продолжительность жизни в Коста-Рике с 66 лет подскочила до 80, а детская смертность сократилась в семь раз. По сравнению с США уровень смертности от сердечных заболеваний среди мужчин примерно на треть ниже, хотя расходы на здравоохранение на душу населения в десять раз меньше. Как утверждал бывший президент Хосе Мария Фигерес Ольсен, система здравоохранения Коста-Рики работает так эффективно, потому что охрана здоровья и есть ее главный приоритет. «В США существуют стимулы, ориентированные на увеличение расходов, — подчеркивал Фигерес в свое время. — А здесь уже много лет делается упор на профилактическую медицину, потому что, откровенно говоря, цель грамотной политики в области здравоохранения одна — чтобы люди не болели».
Словом, социальная система Коста-Рики удовлетворяет основные потребности граждан. Об этом говорит и уроженец здешних мест Мариано Рохас, экономист и эксперт в премудростях счастья, сотрудник Латиноамериканского факультета социальных наук в Мехико: «Социальная система дает им чувство безопасности, относительно крепкое здоровье и свободу от большинства главных жизненных тревог, создавая среду, в которой большинство людей могут заработать на хлеб насущный».
ДАНИЯ
КОГДА БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ, ЛЕГЧЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ
Дания тоже заботится о благоденствии своих граждан, и Сидсе Клемменсен лишь одна из них. Расположившись у себя на кухне, эта 35-летняя работающая мама — молодая женщина с короткими волосами, в блузке без рукавов и марокканских тапочках — прихлебывает чай, поблескивая бриллиантиком в носу.
«Государство обеспечивает меня всем необходимым, — говорит Клемменсен. — Дети счастливы. У меня прекрасный муж. И любимая работа. Я знаю, что ничего совсем уж страшного со мной не приключится».
Семейство Клемменсен обосновалось в Ольборге в жилищном товариществе — по-датски bofællesskab. Каждой из 22 семей принадлежит домик, а на общей территории имеются огромный сад, прачечная, мастерская, склад, парковка и столовая, где можно разделить трапезу со всеми.
Жилищное товарищество — изысканная смесь частного и общественного в истинно скандинавском духе, удачная метафора всего датского общества, где важную роль играют доверие и партнерство. Как считает социолог из Копенгагенского университета Петер Гунделах, эволюция датского общества уходит корнями во Вторую Шлезвигскую войну 1864 года, когда четверть территории страны досталась Пруссии. «То поражение погасило в нас стремление быть мировой супердержавой, — говорит он. — Оно нас усмирило. Правительство принялось укреплять нашу национальную самобытность — возводить опоры изнутри».
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Кубинский иммигрант, заразившись от датчан страстью к общению, танцует со своей дочуркой, наполовину датчанкой, на лужайке возле пляжа в Копенгагене, излюбленного места встречи горожан. Датчане всегда тепло встречали приезжих, правда, недавний миграционный кризис несколько остудил их энтузиазм. Фото: КОРИ РИЧАРДС
Датчане сызмальства осознают свое право на медицинскую помощь, образование и финансовую защиту. Если в семье (в том числе и в однополом браке) появляется ребенок, родители вправе на целый год уйти в декретный отпуск и получать государственное пособие в размере почти полной зарплаты. В Дании люди трудятся усердно, но в среднем меньше 40 часов в неделю, а в отпуске гуляют пять недель в году. Цена столь щедрых социальных льгот — одна из самых высоких в мире ставок подоходного налога. Этот универсальный уравнитель позволяет уборщику мусора фактически зарабатывать больше врача.
«Счастье датчан тесно связано с их понятием tryghed — чувством защищенности, будто вы свернулись калачиком в постели и вам со всех сторон подоткнули одеяло. Оно начинается с материнской любви и заканчивается отношениями с правительством, — говорит Джонатан Шварц, американский антрополог, живущий и работающий в Копенгагене. — Система не столько гарантирует счастье, сколько удерживает людей от поступков, которые сделают их несчастными». Еще один важный компонент счастья по-датски — умение находить время для самореализации. Свыше 90 процентов датчан являются членами какого-нибудь клуба или общества по интересам — от плавания в холодной воде до разведения кроликов — и больше 40 процентов добровольно вступают в общественные организации. «Кажется, датчане как никто другой осознают всю совокупность потребностей человека, — говорит Михай Чиксентмихайи, психолог из Клермонтского университета последипломного образования в Калифорнии. — Людям нужно, чтобы их испытывали на прочность. Так уж мы устроены. Преодолевая трудности, мы становимся увереннее. На этом и строится счастье».
СИНГАПУР
ДОРОГА, КОТОРАЯ ВЕДЕТ К УСПЕХУ
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Чтобы отметить окончание учебки, солдаты устраивают ночной марш к самой большой в мире плавучей сцене. Военная служба формирует целеустремленность и единство, скрепляя прочными узами основные этнические группы страны. Армия — символ безопасности, столь высоко ценимой жителями Сингапура. Фото: МЭТТЬЮ ПЭЙЛИ
Сингапур нашел свой собственный путь к счастью. Яркий пример — Дуглас Фу. Мистер Фу управляет крупнейшей в Сингапуре сетью суши-ресторанов быстрого обслуживания Sakae Sushi и при этом умудряется выкраивать время для волонтерства в 22 организациях. В 14-часовой рабочий день он облачается в один из сшитых на заказ синих костюмов и председательствует на дюжине собраний. Его фирменный стиль — сочетание изысканной церемонности, внимательной сосредоточенности, решительности и юмора. Его умение разряжать обстановку неожиданным взрывом смеха, помноженное на неутомимую работоспособность, снискало ему как минимум все внешние атрибуты «успеха по-сингапурски». Он скажет вам, что счастлив, но в глубине души чувствует, что еще не покорил одну из вершин. В свои 48 Фу идет по жизни в строю поколений — между теми, кто в 1960-е отчаянно бился за жизнь и стоял у колыбели независимого Сингапура и нынешними 20-летними. За полвека с небольшим страна, расположенная на клочке земли длиной 49 километров, из рыбацкого поселка превратилась в государство, где 5,8 миллиона граждан живут среди тысяч высоток и свыше полутора сотен торговых центров — мегаполис, расчерченный зелеными улицами. Успех для сингапурцев лежит в конце известного пути — соблюдай правила, учись в хорошей школе, найди хорошую работу, и дело в шляпе! В обществе, нацеленном на равные возможности, талант и трудолюбие всегда вознаграждаются.
Сингапурцы могут жаловаться, что цены растут и на работе они вертятся, как белки в колесе, но почти все говорят о чувстве защищенности и доверии друг к другу. Творцом этого социального эксперимента был ныне покойный Ли Куан Ю, в 1965 году возглавивший движение за независимость Сингапура. Испытывая глубокое почтение к традиционным азиатским ценностям, Ли вознамерился построить общество на гармонии, уважении и труде. Каждый, кто принимался за работу, пусть даже на самом скромном поприще, мог рассчитывать на достойный заработок. В соответствии с программой трудового социального обеспечения низкие зарплаты компенсировались субсидиями на жилье и медицинскую помощь. Хотя основная часть населения состоит из китайцев (74,3%), малайцев (13,4%) и индийцев (9,1%), правительство Ли сохранило английский в качестве языка-посредника, чтобы ни одна из наций не могла перетянуть одеяло на себя. Он гарантировал свободу религии, равное образование для всех и выдавал субсидии на приобретение недвижимости. В результате сегодня сингапурцы олицетворяют третью разновидность счастья — ту самую, которую эксперты именуют удовлетворенностью жизнью. Показатель скачет вверх, если вы живете в соответствии с собственными ценностями и гордитесь своими достижениями. Вы добились финансовой стабильности и высокого статуса и чувствуете, что вы на своем месте. Увы, путь к такому счастью может растянуться на долгие годы, и часто за него приходится расплачиваться теми маленькими, сиюминутными радостями, на которые так щедра наша жизнь.