Девушка с обложки National Geographic вернулась на родину
Шарбат Гула, родившаяся в 1972 году в Афганистане, осиротела и покинула родную разрушенную деревню в 12 лет. В лагере беженцев на границе с Пакистаном ее заметил фотограф National Geographic Стив Маккарри, а затем портрет юной беженки украсил обложку журнала за июнь 1985 года. При этом ее имя оставалось неизвестным, и фотография получила широкую известность под названиями «Афганская девочка» и даже «Афганская Мона Лиза». Снимок ребенка с пронзительными глазами цвета морской волны, направленными прямо в объектив, стал символом афганского конфликта и проблемы беженцев по всему миру.
Личность «модели» была раскрыта лишь в 2002 году: для этого команда National Geographic во главе со Стивом Маккарри отправилась в Афганистан. 30-летняя Шарбат к тому времени вернулась из Пакистана, успела овдоветь (Гула — ее фамилия по мужу) и в одиночку воспитывала трех дочерей. Спустя десятилетие неспокойная ситуация на родине снова вынудила ее перебраться в Пакистан. Для того, чтобы не возвращаться в зону боевых действий, Шарбат оформила поддельные документы на имя Шарбат Биби, но во время одного из рейдов это было обнаружено, и женщину арестовали.
Информация об ее аресте взволновала весь мир; десятки международных правозащитных организаций вызвались защищать жертву войны. Со своей стороны власти Афганистана, уверяя, что в стране царит мир и порядок, решили позаботиться о самой известной беженке планеты.
В 2017 году Шарбат не только вернулась на родину, но и получила от государства 10-комнатную квартиру в центре Кабула площадью около 230 м², и пенсию в размере $700 в месяц. Ей и ее детям также предоставлено бесплатное медицинское обслуживание. Это особенно важно для Шарбат: ее муж скончался от гепатита С, и она сама остается инфицированной.
В квартире Гула останется недолго: она попросила выделить ей более скромный и традиционный дом, и сейчас ведутся поиски подходящего жилища. В столице Шарбат живет как затворник, открывая двери лишь для нескольких близких к семье людей. По ее словам, она опасается агрессии со стороны консервативно настроенных соотечественников, которые считают, что женщина не должна появляться в СМИ. Деньги, выделенные ей правительством, она направит на образование своих дочерей. Она также рассматривает идею по открытию фонда, который позволил бы юным соотечественницам учиться.
В современном Афганистане школу посещает лишь половина девочек, притом почти все они не заканчивают обучение: их принудительно выдают замуж в 12−15-летнем возрасте. В 2016 году из Пакистана в Афганистан вернулись 370 000 зарегистрированных беженцев (и еще тысячи тех, кто не стоял на учете). Однако на родине их, и особенно женщин, принимают плохо: местные жители считают, что «другие страны их развратили». И если судьба Шарбат и ее детей остается под пристальным вниманием мировой общественности, то тысячи неизвестных женщин и девочек, депортированных в Афганистан, сталкиваются с огромными проблемами: они не имеют жилья, не могут найти работу или отправиться учиться; по сути, они не могут ничего, если не имеют в семье мужчины.
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