  • Девушка с обложки National Geographic вернулась на родину
  • Девушка с обложки National Geographic вернулась на родину
    Фото: BBC News/YouTube
Жизнь планеты

Девушка с обложки National Geographic вернулась на родину

С 1984 года «лицом» беженцев является 12-летняя афганская девочка Шарбат Гула: ее фотография на обложке National Geographic вызвала широкий резонанс по всему миру. Дальнейшая судьба Шарбат не была безоблачной: лишь сейчас, в возрасте 45 лет, она впервые обрела свой дом.
Анастасия Баринова
13 декабря 2017 в 17:24
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Шарбат Гула, родившаяся в 1972 году в Афганистане, осиротела и покинула родную разрушенную деревню в 12 лет. В лагере беженцев на границе с Пакистаном ее заметил фотограф National Geographic Стив Маккарри, а затем портрет юной беженки украсил обложку журнала за июнь 1985 года. При этом ее имя оставалось неизвестным, и фотография получила широкую известность под названиями «Афганская девочка» и даже «Афганская Мона Лиза». Снимок ребенка с пронзительными глазами цвета морской волны, направленными прямо в объектив, стал символом афганского конфликта и проблемы беженцев по всему миру.

Личность «модели» была раскрыта лишь в 2002 году: для этого команда National Geographic во главе со Стивом Маккарри отправилась в Афганистан. 30-летняя Шарбат к тому времени вернулась из Пакистана, успела овдоветь (Гула — ее фамилия по мужу) и в одиночку воспитывала трех дочерей. Спустя десятилетие неспокойная ситуация на родине снова вынудила ее перебраться в Пакистан. Для того, чтобы не возвращаться в зону боевых действий, Шарбат оформила поддельные документы на имя Шарбат Биби, но во время одного из рейдов это было обнаружено, и женщину арестовали.

Информация об ее аресте взволновала весь мир; десятки международных правозащитных организаций вызвались защищать жертву войны. Со своей стороны власти Афганистана, уверяя, что в стране царит мир и порядок, решили позаботиться о самой известной беженке планеты.

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