Финляндия отмечает 100 лет независимости
В 1809 году в состав Российской империи вошло Великое княжество Финляндское. Оно занимало территорию современной Финляндии и части Карельского перешейка и Северного Приладожья (теперь это Ленинградская область и Республика Карелия). До 1812 года его главным городом был Або (Турку), а затем император Александр I перенес столицу в Гельсингфорс (Хельсинки).
До 1809 года шведский язык был единственным официальным языком Герцогства Финляндского. После присоединения к Российской империи в качестве официального языка к шведскому добавился русский, а после издания императорского указа от 1 августа 1863 года в Великом княжестве Финляндском официальными стали три языка — шведский, финский и русский.
Однако во время правления Николая II проводилась политика, направленная на русификацию Финляндии, что привело к усилению борьбы за независимость. Затем русская революция 1905 года совпала с подъемом национально-освободительного движения финнов, и вся Финляндия присоединилась к Всероссийской забастовке. Николай II был вынужден отменить указы, ограничивающие финляндскую автономию.
Надежды на независимость от России финнам вернула Февральская революция 1917 года и свержение с престола императора Николая II, носившего также титул Великий князь Финляндский. Других претендентов как на российский, так и на финляндский престол не было. Кроме того, в Петрограде было сформировано Временное правительство России князя Георгия Львова которое 7 (20) марта 1917 издало специальный манифест о Финляндии, восстанавливающий ее конституцию в редакции, не затронутой «российскими» изменениями. Читать далее
28 ноября 1917 парламент Финляндии взял на себя высшую власть в стране и сформировал новый состав правительства — сената Финляндии под руководством Пера Эвинда Свинхувуда (сенат Свинхувуда). Передавая 4 декабря 1917 проект новой конституции на рассмотрение парламенту, Свинхувуд огласил заявление сената «К народу Финляндии», в котором было объявлено о намерении изменения государственного строя — о принятии республиканского способа правления. В документе также содержалось обращение к властям иностранных государств с просьбой о признании политической независимости и суверенитета народа Финляндии. Этот текст вошел в историю как «Декларация независимости Финляндии», а 6 декабря 1917 года заявление было одобрено финским парламентом с небольшим перевесом голосов: 100 против 88.
Этот день стал национальным праздником Финляндии — Днем Независимости. К юбилейным торжествам страна готовилась на протяжении всего 2017 года: этому событию посвящались концерты, регаты, ярмарки и множество других мероприятий. В честь столетия независимости даже была выбрана «национальная бабочка» — ею стала голубянка весенняя (лат. Celastrina argiolus), чьи крылья сияют в цветах национального финского флага.
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