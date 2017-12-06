  • Финляндия отмечает 100 лет независимости
    Фото: Pixabay
  • Финляндия отмечает 100 лет независимости
    Заседание Сената Финляндии под председательством Пера Эвинда Синхувуда. Фото: Wikimedia Commons
  • Финляндия отмечает 100 лет независимости
    Предложение Совета Народных Комиссаров о признании независимости Финляндии. Фото: Wikimedia Commons
Жизнь планеты

Финляндия отмечает 100 лет независимости

6 декабря в Финляндии является национальным праздником — Днем независимости. В 2017 году страна отмечает столетний юбилей в этом статусе.
Анастасия Баринова
6 декабря 2017 в 18:03

В 1809 году в состав Российской империи вошло Великое княжество Финляндское. Оно занимало территорию современной Финляндии и части Карельского перешейка и Северного Приладожья (теперь это Ленинградская область и Республика Карелия). До 1812 года его главным городом был Або (Турку), а затем император Александр I перенес столицу в Гельсингфорс (Хельсинки).

До 1809 года шведский язык был единственным официальным языком Герцогства Финляндского. После присоединения к Российской империи в качестве официального языка к шведскому добавился русский, а после издания императорского указа от 1 августа 1863 года в Великом княжестве Финляндском официальными стали три языка — шведский, финский и русский.

Однако во время правления Николая II проводилась политика, направленная на русификацию Финляндии, что привело к усилению борьбы за независимость. Затем русская революция 1905 года совпала с подъемом национально-освободительного движения финнов, и вся Финляндия присоединилась к Всероссийской забастовке. Николай II был вынужден отменить указы, ограничивающие финляндскую автономию.

Надежды на независимость от России финнам вернула Февральская революция 1917 года и свержение с престола императора Николая II, носившего также титул Великий князь Финляндский. Других претендентов как на российский, так и на финляндский престол не было. Кроме того, в Петрограде было сформировано Временное правительство России князя Георгия Львова которое 7 (20) марта 1917 издало специальный манифест о Финляндии, восстанавливающий ее конституцию в редакции, не затронутой «российскими» изменениями. Читать далее

Тоже интересно

В Финляндии появился сторож северного сияния

Обсудить
СМИ2
Настоящие монстры: вот почему в Австралии лучше не жить
Настоящие монстры: вот почему в Австралии лучше не жить
Тоже интересно
Швеция: первая в мире страна с собственным телефонным номером
Швеция: первая в мире страна с собственным телефонным номером
Спецпроект
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW